Indígenas preparam ritual em exibição do Oscar 2025 no Cine Aldeia

Indígenas do Amazonas realizam um ritual especial e exibem a premiação do Oscar 2025 no Cine Aldeia, primeira sala de cinema em território indígena do Brasil. O evento acontece na Aldeia Inhaã-bé, localizada no rio Tarumã-Açú, região metropolitana de Manaus.

O ritual, chamado de “Ritual da Vitória”, acontece na sexta-feira (28), em apoio ao filme brasileiro Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. O longa concorre às categorias de Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Filme e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.

Filme concorre a três categorias do Oscar 2025. Foto: Reprodução

Celebração indígena para o Oscar 2025

A produtora indígena Thaís Kokama, organizadora do evento, destacou a importância da celebração.

“O filme serve como um grande testemunho vivo de resistência e dignidade, retratando a luta de Eunice Paiva pelos direitos indígenas. O Oscar já é nosso”, afirmou.

A programação na sexta-feira (28) começa às 16h, com exibição de filmes produzidos na região. Às 18h, a pajé A-yá Kukamíria conduzirá o “Ritual da Vitória”, com defumação, danças e cantos. Após o ritual, as exibições continuam com produções locais.

No domingo (2), a programação inicia às 17h com a exibição do clássico Central do Brasil, indicado ao Oscar em 1999. A transmissão da cobertura do tapete vermelho inicia às 19h. Em seguida, começa a cerimônia do Oscar 2025, ao vivo.

Cine Aldeia: primeiro cinema indígena do Brasil

Inaugurado em fevereiro de 2025, o Cine Aldeia nasceu em 2019 com exibições para crianças da aldeia. A Lei Paulo Gustavo contemplou a iniciativa e permitiy a estruturação da sala com materiais sustentáveis, como poltronas feitas de pneus reciclados e energia solar.

“O Cine Aldeia impulsiona a produção audiovisual indígena e fortalece a sétima arte na comunidade”, ressaltou Thaís Kokama.

Evento será registro a indígenas e imprensa. Foto: Divulgação

Programação do evento

Sexta-feira (28/02)

16h – Exibição de filmes regionais

– Exibição de filmes regionais 18h – Ritual indígena para a vitória

– Ritual indígena para a vitória 19h30 – Continuação das exibições

Domingo (02/03)

17h às 19h – Central do Brasil

– Central do Brasil 19h às 20h – Tapete vermelho do Oscar (ao vivo)

– Tapete vermelho do Oscar (ao vivo) 20h – Transmissão do Oscar 2025

LS

