Espetáculo ‘Maroca Pipoca – A Estourada do Norte’ inicia circuito no médio e baixo Amazonas

O espetáculo “Maroca Pipoca – A Estourada do Norte”, da Cia de Atores Escalafobéticos inicia na próxima sexta-feira (7) um circuito de apresentações por dez municípios do médio e baixo Amazonas. A primeira cidade a receber a peça será Itacoatiara, seguido de Itapiranga, Maués, Barreirinha e Parintins, no Amazonas, além de Juruti, Óbidos, Oriximiná, Alenquer e Santarém, no Pará.

Realizado pela Cacique Produções, o projeto foi contemplado pelo Programa Rouanet Norte 2024-2025, do Ministério da Cultura, do Governo Federal, e conta com patrocínio do Banco da Amazônia (BASA).

Maroca Pipoca, interpretada pelo ator e dramaturgo Wallace Abreu é uma personagem conhecida dos amazonenses. Com humor ácido e marcante, ela retorna aos palcos com uma história divertida e cheia de surpresas. Empresária, bem-sucedida, dona da maior fábrica de pipocas da região Norte, Maroca é envenenada pelos filhos que querem a todo custo a sua herança. Os herdeiros só não esperam que Tia Diquinha, irmã gêmea de Maroca, chegue para atrapalhar os planos.

A nova montagem do espetáculo conta com direção artística de Wallace Abreu, que integra o elenco ao lado dos atores Branco Souza, Richard Hartz e Ruan Viana. A produção é assinada por Rafaela Guimarães. A peça é uma comédia adulta, no formato teatro de rua, com classificação indicativa livre.

Em todas as cidades, o circuito será apresentado em praças, escolas e centros culturais, uma forma de estar mais próximo do público, principalmente em cidades distantes dos grandes centros urbanos.

“Importante destacar a relevância do movimento de interiorização da cultura, que ainda se concentra majoritariamente nas capitais. No Norte temos mais uma dificuldade nesse processo, que é a questão geográfica e logística da região. Graças a movimentos como o Programa Rouanet Norte, brilhantemente pensado pela atual equipe do Ministério da Cultura, e principalmente, graças ao patrocínio de instituições como o Banco da Amazônia, que atuam em nossa região e entendem as dificuldades locais, conseguimos alcançar novos públicos”, reforça Wallace Abreu.

Formação – Além das apresentações do espetáculo, faz parte da programação do circuito a oferta de workshops e rodas de conversa, com temáticas pertinentes ao teatro de rua, comédia e a trajetória da companhia. As ações serão destinadas principalmente a jovens em situação de vulnerabilidade, estudantes e artistas das localidades por onde o projeto vai passar. A oficina “A Busca por uma Corporeidade Cômica” será ministrada pelo ator, bailarino e coordenador de dança do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, Branco Souza, e por Wallace Abreu, nas cidades de Itacoatiara, Maués, Parintins, Óbidos e Santarém.

“Essa é uma ação muito importante dentro do projeto, pois possibilita uma troca mais efetiva com o público. É uma forma de deixar um estímulo mais concreto, que vá além da relação artista/espectador. Com as ações formativas podemos dar luz a jovens, com estímulos necessários ao consumo e a produção cultural”, disse o diretor Wallace Abreu.

O circuito também prevê a realização de atividades de conscientização ambiental em três das dez cidades por onde o espetáculo vai passar, com plantio de mudas de árvores nativas e frutíferas em áreas desmatadas ou de reflorestamento. A ação acontece em parceria com as prefeituras municipais e empresas locais, visando despertar em crianças e jovens participantes uma melhor consciência sobre o meio ambiente.

CONFIRA A AGENDA DE APRESENTAÇÃO:

Itacoatiara

Data: 07/03 às 18h

Local: Praça do Mirante

Workshop: 08/03 às 9h, no Centro Cultural Velha Serpa

Itapiranga

Data 08/03 às 19h

Local: Praça Sagrado Coração de Jesus

Roda de Conversa logo após a apresentação

Maués

Data: 09/03 às 19h

Local: Museu do Homem

Workshop: 10/03 às 9h, no Museu do Homem

Barreirinha

Data: 11/03 às 19h

Local: Centro Cultural Teodoro Dutra

Roda de conversa logo após a apresentação

Parintins

Data: 12/03 às 19h

Local: Auditório do Liceu Cláudio Santoro (Bumbódromo)

Workshop: 13/03 às 9h, no Auditório do Liceu Cláudio Santoro (Bumbódromo)

Juruti

Data: 14/03 às 16h

Local: Escola Elza Albuquerque

Roda de conversa logo após a apresentação

Óbidos

Data: 15/03 às 19h

Local: Praça Frei Rogério

Workshop: 16/03 às 9h, na Casa da Cultura

Oriximiná

Data: 17/03 às 10h

Local: Escola Pe. José Nicolino

Roda de conversa logo após a apresentação

Alenquer

Data: 17/03 às 16h

Local: Salão Claudir Aniz Gantuss

Roda de conversa logo após a apresentação

Santarém

Data: 18/03 às 19h

Local: Escola Don Macedo Costa

Workshop: 19/03 às 9h, na Escola Don Macedo Costa

Sobre o Programa Rouanet Norte

O Programa Rouanet Norte foi criado para nacionalizar o investimento na cultura do país e fazer com que os produtores culturais do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins sejam os promotores da arte consumida pela população destes estados, com financiamento específico.

Realizado pelo MinC, por meio da Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural (Sefic), em parceria com a Secretaria da Comunicação Social da Presidência da República (Secom/ PR) e quatro empresas estatais, Banco da Amazônia (BASA), Banco do Brasil (BB), Caixa Econômica Federal (CAIXA) e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios); o Rouanet Norte foi estruturado para que os agentes culturais dos sete estados da Região Norte tivessem as mesmas oportunidades de autorização para captação de recursos via Lei Rouanet.

