Papa Francisco tem piora após crise respiratória, diz Vaticano

O Papa Francisco sofreu um episódio isolado de tosse na tarde desta sexta-feira (28), tendo um reflexo de inalação do vômito e a uma piora de sua condição respiratória, segundo informado em um boletim médico divulgado pelo Vaticano.

“O Santo Padre foi prontamente submetido a broncoaspiração e iniciou a ventilação mecânica não invasiva, com uma boa resposta nas trocas gasosas”, afirma o documento.

Pela manhã, o Pontífice fez sessões de fisioterapia respiratória e momentos de oração na capela, onde recebeu a Eucaristia.

Segundo o Vaticano, Francisco permaneceu acordado, orientado e colaborou com todas as manobras feitas pela equipe de saúde. A previsão do prognóstico ainda permanece reservado, quando não há certeza das condições futuras de saúde.

Quando um médico utiliza a expressão “prognóstico reservado”, isso indica que não há clareza sobre as possibilidades de recuperação de um paciente, considerando a gravidade de sua condição e seu estado geral de saúde. Esse termo geralmente sugere que as chances de melhora são reduzidas.

(*) Com informações do Correio 24 horas

