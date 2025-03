Obra na Avenida Maceió deve ser entregue na próxima quarta (5), afirma prefeito em exercício

A obra está dentro do cronograma com mais de 30% concluída.

A obra de modernização da rede de drenagem profunda na avenida Maceió, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus, deve ser entregue na próxima quarta-feira (5), conforme anunciou o prefeito em exercício, Jander Lobato. A informação foi dada durante uma vistoria realizada nesta sexta-feira (28), onde foi constatado que mais de 30% da obra já foi concluída.

Os trabalhos, que começaram na noite de quinta-feira (27), já avançaram com a escavação de aproximadamente 40 metros de extensão e a instalação de nova tubulação. “A ordem do prefeito David Almeida é fiscalizar e agilizar a obra sem perder a qualidade. Nosso planejamento é entregar a via totalmente asfaltada na próxima quarta-feira”, afirmou Lobato.

Acidente não atrapalha cronograma

Na manhã desta sexta-feira, um acidente ocorreu no canteiro de obras quando uma caçamba de uma empresa terceirizada atingiu a fiação elétrica durante uma manobra, derrubando um poste. Um veículo particular foi danificado, mas não houve vítimas. A empresa responsável arcará com todos os prejuízos.

A concessionária de energia foi acionada para avaliar os danos, enquanto agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) reorganizaram o tráfego no local. Lobato garantiu que o incidente não afetou o cronograma da obra. “Está tudo dentro do planejado. O acidente não interfere no andamento dos trabalhos”, afirmou.

Trânsito e tecnologia

O diretor de operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, explicou que o acesso à avenida Maceió foi interrompido a partir do viaduto Miguel Arraes para evitar congestionamentos. Agentes estão no local para orientar os condutores. “Assim que a perícia e os serviços da concessionária forem concluídos, liberaremos a via completamente”, disse.

A obra utiliza uma nova tecnologia com tubos de PVC corrugado, que oferecem maior resistência e durabilidade superior a 50 anos, além de agilizar a execução. “O prefeito David Almeida e o vice Renato Junior pediram celeridade, e essa tecnologia permite um escoamento mais rápido das águas pluviais”, explicou Efrain Aragão, subsecretário de Serviços Básicos da Seminf.

Com 50 trabalhadores atuando em turnos ininterruptos, a prefeitura busca concluir a obra com segurança e minimizar os impactos no trânsito durante o período de Carnaval.

