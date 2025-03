Obras de drenagem na avenida Maceió em Manaus é concluída neste sábado

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), finaliza neste sábado (1º), as obras na avenida Maceió, no bairro Nossa Senhora das Graças. Com 24 horas de trabalho ininterrupto, as obras de substituição da rede de drenagem profunda já avançaram para 90 metros de implantação, o que tem gerado satisfação entre os moradores da área.

Vistoria do prefeito em exercício

O prefeito em exercício, Jander Lobato, esteve na noite de sexta-feira, 28 de fevereiro, para acompanhar a evolução das obras.

“Estou muito satisfeito com o andamento das obras. Ontem à noite, as obras começaram às 22 horas. Hoje pela manhã, estivemos aqui vistoriando novamente, retornamos à tarde e agora continuamos à noite, trabalhando e vistoriando tudo. Estamos cumprindo a determinação do prefeito David Almeida e do vice Renato Junior para dar celeridade à obra sem perder a qualidade. Esta será mais uma obra no padrão da gestão David Almeida e Renato Junior”, afirmou o prefeito em exercício.

Moradores comemoram melhorias

João Soares, 66 anos, contador e morador da área há mais de 15 anos, expressou sua satisfação com os avanços. Ele relata que, antes da obra, a comunidade enfrentava transtornos devido ao rompimento da antiga tubulação. Agora, com a nova rede de drenagem, ele acredita que o problema será resolvido de maneira duradoura. “Nos passaram que a nova tubulação é mais resistente e adequada, será uma solução por muitos anos. Eu estou acompanhando a obra e só tenho a agradecer à prefeitura”, disse o morador.

Com 50 operários em cada turno, a obra segue sem interrupções, com a meta de ser concluída rapidamente e com segurança. Marilin Lisbano, 63 anos, aposentada e moradora da área, compartilhou que a prefeitura a preparou antes do início das obras. “A equipe da Prefeitura de Manaus veio nos avisar sobre o início da obra. Tiramos o carro da garagem porque a via iria ficar interditada, mas estamos felizes porque sabemos que é um processo e que essa obra trará uma grande melhoria para o bairro”, afirmou Marilin.

