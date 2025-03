Bloco das Piranhas promete agitar o Carnaval em Manaus neste domingo (2)

O Bloco das Piranhas 2025 promete muita animação, solidariedade e música no Sambódromo de Manaus neste domingo, com atrações imperdíveis

O Bloco das Piranhas, um dos eventos mais irreverentes e tradicionais do Carnaval de Manaus, comemora sua 42ª edição neste domingo (2) no Sambódromo. O evento promete ser um dos maiores desta temporada, trazendo muita diversão e solidariedade para a cidade.

Com início marcado para às 16h, a festa contará com uma programação musical diversificada, apresentando 11 atrações que vão desde bandas locais a DJs renomados. Uendel Pinheiro, DJ Evandro Junior, e Vanessa Auzier são alguns dos artistas confirmados. Além disso, a Bateria Show Besouros Alados do Parque 10 também marcará presença, agitando o público com o som contagiante de uma das escolas de samba mais tradicionais da cidade.

Entrada solidária

A entrada para o Bloco das Piranhas é gratuita, mas com uma proposta solidária. Os foliões devem levar 1kg de alimento não perecível, brinquedos ou roupas, que serão doados para instituições sociais de Manaus. A ação solidária é uma das características que tornam esse bloco ainda mais especial, unindo diversão e apoio à comunidade.

Espaços VIP

Para quem busca uma experiência mais confortável e exclusiva, o evento oferece opções diferenciadas de camarotes e áreas VIP. O Camarote fechado custa R$2.500 para 20 pessoas, incluindo 20 camisas personalizadas, mesas, cadeiras e R$1.000 em consumação de bebidas (água, cerveja, refrigerante e gin). A venda desse espaço é realizada apenas pelo telefone (92) 99163-8223.

Já a Área VIP oferece ingressos em três lotes promocionais, que garantem open bar de cerveja, caipirinha, água e refrigerante, além de acesso a um lounge com mesas, cadeiras e sofás. Confira os preços dos ingressos:

1º lote : R$100 (com direito a camisa personalizada + open bar)

: R$100 (com direito a camisa personalizada + open bar) 2º lote : R$150 (com direito a camisa personalizada + open bar)

: R$150 (com direito a camisa personalizada + open bar) 3º lote: R$180 (com direito a camisa personalizada + open bar)

Onde comprar os ingressos

Os ingressos para a Área VIP estão à venda nas lojas físicas Via Uno (Amazonas Shopping e Manauara), Raça Rubro Negra (Sumaúma), e Ótica Veja (Grande Circular). Também é possível adquirir os ingressos online pelo site oficial do evento.

Segurança e mobilidade

A organização do Bloco das Piranhas garantiu reforço na segurança, com policiamento especializado, seguranças privados e um posto médico equipado. O trânsito nas imediações do Sambódromo será monitorado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para facilitar o acesso e garantir a tranquilidade dos foliões.

