Escolas do Grupo Especial encerram a temporada de desfiles no Sambódromo

As escolas de samba do Grupo Especial encerraram a temporada de desfiles do Carnaval na Floresta 2025 no Sambódromo de Manaus, no sábado (1º/03). Oito agremiações trouxeram enredos que exaltaram a ancestralidade negra, a cultura amazônica e temas contemporâneos, emocionando o público que lotou as arquibancadas.

Três noites de festa e cultura

A programação oficial começou na quinta-feira (27/02) com os desfiles do Grupo de Acesso B, seguidos pelo Grupo de Acesso A na sexta-feira (28/02). O evento, promovido pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, celebrou o retorno do Carnaval de Manaus com grande destaque em 2025.

Para o secretário de Cultura e Economia Criativa, Caio André, os desfiles reforçam a identidade cultural do estado. “O público foi presenteado com verdadeiras obras de arte na avenida. A determinação do governador Wilson Lima é fortalecer ainda mais nossa tradição carnavalesca”, afirmou.

As escolas

A Sem Compromisso abriu a noite com o enredo “Sumaúma – A Guardiã da Floresta Amazônica”. Na sequência, a Vitória Régia emocionou com “Meu Largo é Amado, Repleto de Histórias… Tem Arte Sacra, Arte Nata, Água Benta, Aguardente, Bares e Beatas. Brotam Neste Chão, em Verde e Rosa, Eu Canto com Emoção”. A terceira a desfilar foi a Unidos do Alvorada, com um desfile forte e poético, celebrando a força feminina em “Divina Mulher! A Força, A Beleza, A Criação”.

Sem Compromisso – Mauro Neto/Secom

A Vila da Barra levou para o Sambódromo um enredo de resistência e empoderamento com “A Rainha de Angola”. A escola exaltou figuras marcantes da história angolana e sua influência na cultura afro-brasileira. E a atual tricampeã, Mocidade Independente de Aparecida, trouxe o enredo “Lux Sapientiae – Orgulho Caboclo”, em homenagem à Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Mocidade Independente de Aparecida – Alex Pazuello/Secom

A Andanças de Ciganos mergulhou no início dos tempos com “Gênesis”, narrando a criação do mundo segundo diferentes crenças e mitologias. A penúltima a desfilar foi a Reino Unido da Liberdade, que promoveu um verdadeiro culto afro-brasileiro com “Épahey Reino Unido! Mojubá, Gbogbo Orixá”. Encerrando a noite, A Grande Família trouxe “Gás Natural – A Energia que Faz Pulsar a Amazônia”, abordando a importância da matriz energética e sua relação com o desenvolvimento sustentável da região.

Cada escola teve 70 minutos para brilhar na avenida, encantando o público com performances diferenciadas. Agora, as agremiações aguardam ansiosamente o resultado da apuração, que acontece na segunda-feira (03/03), para conhecer a grande campeã do Carnaval de Manaus 2025.

Novidades no Sambódromo

Entre as atrações deste ano, houve uma exposição especial de indumentárias usadas pela atriz e ex-Porta-Bandeira da Mocidade Independente de Aparecida, Ednelza Sahdo. “É uma homenagem necessária aos artistas que fazem história no Carnaval amazonense”, destacou Caio André.

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania também marcou presença no evento. A secretária Jussara Pedrosa, que desfilou na ala das baianas da Vitória Régia, ressaltou as ações voltadas à proteção de crianças, mulheres e idosos no Sambódromo. “Temos espaços acessíveis e toda a estrutura para garantir que todos possam aproveitar o evento com segurança”, afirmou.

A paixão pelo Carnaval

Vitória Régia – Arthur Castro/Secom

O ator Robson Ney, conhecido como Ney Virgem, protagonizou uma verdadeira maratona durante os desfiles. Ele participou de quatro escolas do Grupo de Acesso B, quatro do Grupo de Acesso A e cinco do Grupo Especial. “Tenho amor por todas as escolas e faço isso em homenagem à minha professora Ednelza Sahdo. É uma paixão que não quero abandonar”, declarou.

Entre os espectadores, a emoção também era evidente. Ana Paula Teixeira e Stephany da Costa acompanharam os desfiles pela primeira vez e ficaram encantadas. “A energia do público e a beleza dos desfiles são contagiantes. Com certeza voltaremos nos próximos anos”, disseram.

A Grande Família – Antonio Lima/Secom

