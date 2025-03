Apuração do Carnaval de Manaus ocorre nesta segunda-feira

A apuração das notas das Escolas de Samba do Grupo Especial de Manaus ocorrerá nesta segunda-feira (3), a partir das 14h, no Sambódromo da capital amazonense.

Serão avaliados nove quesitos obrigatórios: Alegorias e Adereços, Bateria, Comissão de Frente, Enredo, Evolução, Fantasia, Harmonia, Mestre-Sala e Porta-Bandeira e Samba-Enredo.

As notas podem variar de 8 a 10 pontos. Caso a escola não apresente algum quesito, a agremiação poderá ser penalizada com a perda de um ponto.

O desfile

Foto: Alex Pazuello/Secom

A escolas do grupo especial desfilaram no Sambódromo durante o sábado (1). A primeira escola a desfilar foi a Sem Compromisso, que apresentou o tema “Sumaúma – A Guardiã da Floresta”. Na sequência, a Vitória Régia fez um desfile homenageando o Largo São Sebastião. Terceira escola a desfilar, a Unidos do Alvorada defendeu o enredo “Divina mulher: a beleza, a força, a criação”.

Diretamente do bairro Compensa, a Vila da Barra entrou no Sambódromo e defendeu o tema “Njinga – A Rainha de Angola”. Atual campeã do Carnaval e em busca do tetracampeonato, a Aparecida fez uma homenagem à Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Representante do bairro Cachoeirinha, a Andanças de Ciganos empolgou o público ao apresentar o tema “Gênesis”. Com 13 títulos no Carnaval de Manaus, a escola Reino Unido da Liberdade defendeu o tema “Êpahey, Reino Unido! Mojubá, Gbogbo Orixá”. Fechando os desfiles com chave de ouro, a Grande Família amanheceu no Sambódromo de Manaus defendendo o tema “Gás Natural – A energia que faz pulsar a Amazônia”.

Grupos de acessos

A apuração dos grupos de acesso A e B também ocorrerá nesta segunda, a partir das 10h. O desfile dessas agremiações ocorreu nos dias 27 e 28 de fevereiro.

Transmissão

A transmissão da apuração será transmitida ao vivo por telões no Sambódromo, pela TV A Crítica e no YouTube.

