A Prefeitura de Manaus inaugura, nesta quarta-feira (3), a Rua da Copa da Compensa, novo espaço temático criado por servidores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) na zona Oeste da capital.
A programação começa às 17h, na via de acesso à sede da secretaria, e contará com apresentações musicais gratuitas para o público.
Além da entrega do espaço decorado, o evento terá uma abertura cultural e shows de artistas locais.
A iniciativa busca transformar a área em um ponto de visitação inspirado na paixão dos brasileiros pelo futebol.
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O projeto foi idealizado e executado por servidores da Semulsp, com destaque para os garis artistas da pasta, responsáveis pela concepção visual da rua.
A decoração utiliza materiais reaproveitados e elementos sustentáveis, reforçando a proposta de criatividade e conscientização ambiental.
Programação musical
A festa de inauguração contará com apresentações dos artistas:
- Uendel Pinheiro
- Mikael
- Forró Di Respeito
A expectativa da prefeitura é reunir moradores e visitantes para celebrar a abertura do novo espaço temático da Compensa.
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