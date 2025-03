Presidente Vargas vence Grupo de Acesso A e retorna ao Especial do Carnaval de Manaus

A escola de samba Presidente Vargas conquistou o título de campeã do Grupo de Acesso A 2025, garantindo vaga no Grupo Especial do Carnaval de Manaus em 2026. A apuração aconteceu na tarde desta segunda-feira (3), no Sambódromo de Manaus, e a escola somou 268,20 pontos.

A Acadêmicos da Cidade Alta ficou em segundo lugar, com 267,90 pontos, seguida pela Mocidade Independente do Coroado, que garantiu a terceira posição com 267,50 pontos.

Após 12 anos, a Presidente Vargas retorna ao Grupo Especial. “A sensação é de felicidade, de estar realizando um sonho, o sonho de retornar ao grupo especial depois de 12 anos, um local que foi nos tirado e que a gente conquistou ponto a ponto. Por um tempo, achamos que não daria certo, mas deu. Essa vitória é para você, Presidente Garcia”, declarou um membro da diretoria da escola.

Homenagem a Roraima

Na última sexta-feira (28), o Grêmio Recreativo Escola de Samba Presidente Vargas desfilou com o enredo “Águas e Florestas – Os Encantos do Sul de Roraima”, destacando as belezas naturais e culturais de municípios como Rorainópolis e Caroebe. O desfile exaltou o folclore, as festas populares e a religiosidade da região.

O enredo, desenvolvido por Garcia Neto, Saulo Borges, Marino Caldas e Jonilton Cardoso, trouxe cores vibrantes e ritmos contagiantes para retratar a diversidade cultural da Amazônia.

Grupo de Acesso B

No Grupo de Acesso B, a campeã foi a escola Leões do Barão Açu, que apresentou o enredo “Cura – O ritual da renovação”. Com o título, a agremiação sobe para o Grupo de Acesso A no Carnaval de 2026.

O segundo lugar ficou com o G.R.C. Primos da Ilha, enquanto o G.R.E.S. Gaviões do Parque 10 garantiu a terceira posição.

