‘Piratas de Rios’ usavam drone para atacar embarcações no AM

Três “Piratas de Rios”, com idades entre 24 e 32 anos, foram presos no domingo (2) em Benjamin Constant, no interior do Amazonas, por porte ilegal de arma de fogo e por envolvimento em pirataria de rio. Durante a prisão, a polícia apreendeu uma arma, munições, documentos de identidade brasileiros e peruanos, além de um drone utilizado para as ações criminosas.

A Guarda Civil Municipal acionou a Polícia Militar para apoiar na busca de um suspeito no Beco Anete Perez. Durante as buscas em uma área de mata, os policiais encontraram quatro homens consumindo entorpecentes. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos fugiram, mas foram rapidamente alcançados.

Durante a abordagem, os detidos confessaram envolvimento com a pirataria de rio. Um dos homens revelou que uma residência nas proximidades estava sendo usada como alojamento e para armazenar armamentos e materiais logísticos para as ações criminosas nos rios.

Ao chegarem à residência, os policiais foram surpreendidos por um suspeito que disparou contra a equipe. Um dos outros detidos também tentou atacar um policial, mas foi contido. Os policiais revidaram e solicitaram apoio de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou os feridos ao hospital municipal.

Na residência, a polícia apreendeu diversos itens utilizados pelo grupo, incluindo um drone com três baterias e controle, uma pistola 9mm, 21 munições, cinco rádios transmissores, quatro celulares, três documentos de identificação peruana e um brasileiro, além de maconha skunk, uma serra elétrica, uma antena para internet, um punhal e 20 algemas plásticas.

Os três suspeitos, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados à 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Benjamin Constant. Dois dos homens que entraram em confronto com a polícia não resistiram aos ferimentos. Foi informado na delegacia que um deles tinha um mandado de prisão em aberto.

Leia mais

Piratas dos Rios tentam atacar flutuantes em Iranduba, no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱