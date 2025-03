VÍDEO: Grave acidente deixa três mortos e dois feridos em avenida de Manaus

Um grave acidente envolvendo motocicletas resultou em três mortes e deixou duas pessoas gravemente feridas na madrugada desta terça-feira (4), no bairro São José, zona Leste da cidade, por volta das 2h.

Duas das vítimas fatais foram identificadas como Kaio Nascimento, de 23 anos, e Douglas Silva, de 27 anos. A terceira vítima, uma mulher, ainda não foi identificada.

De acordo com relatos de testemunhas, os três haviam acabado de sair de um bloco de carnaval e estavam na mesma motocicleta, trafegando em alta velocidade pela avenida Cosme Ferreira. Em determinado momento, o piloto perdeu o controle do veículo, que colidiu contra uma árvore no canteiro central da via. O impacto foi tão forte que os ocupantes foram arremessados para longe da moto.

Além das vítimas fatais, outras duas pessoas que passavam pelo local em outra motocicleta também foram atingidas. O condutor e o passageiro desse segundo veículo caíram no chão e ficaram gravemente feridos, com sangramentos intensos. Testemunhas relataram cenas de desespero, com os corpos estirados na pista e muita agitação no local.

Douglas e Kaio morreram instantaneamente no momento da colisão. Já a mulher que os acompanhava sofreu um afundamento de crânio e agonizou até falecer no local. Os feridos foram socorridos por uma ambulância que foi chamada ao local e encaminhados para um hospital, enquanto os corpos das vítimas fatais foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

O acidente chocou moradores da região e levantou questões sobre a segurança no trânsito, especialmente durante o período de festas de carnaval, quando é comum o aumento de acidentes envolvendo veículos e embriaguez ao volante. As autoridades locais devem investigar as causas exatas do acidente, incluindo a possibilidade de excesso de velocidade e a influência de álcool.

