Homem é agredido após exibir símbolos nazistas no Carnaval do Rio

Foliões relataram a presença do homem com tatuagens nazistas

Um homem foi agredido nesta segunda-feira (3) durante um bloco de Carnaval no Centro do Rio de Janeiro. Ele foi flagrado exibindo símbolos nazistas em seu corpo, incluindo duas suásticas e a sigla SS, associada à polícia do regime de Hitler.

Agressão ocorreu no bloco Marimbondo Não Respeita

A confusão aconteceu na Avenida Franklin Roosevelt, onde foliões relataram a presença do homem com tatuagens nazistas, incluindo um Sol Negro, símbolo ligado ao nazismo. A identidade do agressor não foi confirmada, mas, segundo o jornal O Globo, trata-se de um estrangeiro.

Polícia foi acionada, mas não registrou ocorrência

A Polícia Militar foi chamada ao local, mas, de acordo com o portal Terra, nenhuma ocorrência foi registrada. A legislação brasileira considera crime a apologia ao nazismo, incluindo o uso de símbolos e propaganda, com pena de dois a cinco anos de prisão.

