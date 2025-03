Virginia é detonada por usar foto do filho doente em rede social

Influenciadora, que está com o caçula, José Leonardo, no hospital desde o último sábado (1), recuou após a repercussão do caso

A influenciadora Virginia Fonseca tem compartilhado com seus fãs os momentos de recuperação do caçula, José Leonardo, que está internado com bronquiolite desde o último sábado (1º), nas redes sociais. Mas o comportamento dela tem incomodado alguns internautas.

A esposa de Zé Felipe foi detonada por usuários do X, antigo Twitter, por trocar a foto de seu perfil por uma imagem do bebê, de apenas 5 meses, na cama do hospital e com um auxílio de oxigênio no nariz. Após a repercussão do caso, ela recuou e colocou um clique com o marido e os três filhos.

“Essa Virginia é muito sem noção, né? Olha a p*rra da foto que ela coloca no perfil. Tudo isso por engajamento”, disparou um. “Tudo o que eu sei sobre a Virginia Fonseca é contra minha vontade. Eu realmente sinto muito pelos filhos dela e o Zé Filipe é um tapado”, afirmou outro. “O filho da Virginia no hospital, passando por problemas e olha a foto que essa mulher escolhe do filho pra botar no perfil dela”, reclamou uma terceira. “Quero muito saber quem é o estagiário que posta coisa no IG da funerária como se fosse a Virginia Fonseca”, zoou mais um.

Sem previsão de alta

Virginia Fonseca usou as redes sociais na segunda-feira de Carnaval (3) para atualizar o estado de saúde do filho caçula, José Leonardo. O bebê, de cinco meses, precisou ser internado devido a um quadro de bronquiolite, uma infecção viral que atinge as vias respiratórias inferiores.

Ao publicar fotos do caçula no hospital, a influenciadora destacou que ela tem se recuperando bem, no entanto, ainda sem precisão de alta.

“Bom dia, amigos! Ainda estamos por cá, José está mandando bem na recuperação, mas ainda sem previsão de alta. Passando pra agradecer todas as mensagens, toda força e todas as orações! Que Deus continue abençoando a vida do nosso José e que ele fique 100% logo, amém”, escreveu Virginia.

(*) Com informações do Metrópoles

