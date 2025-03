Fisiculturista de 20 anos morre ao sofrer parada cardíaca

De acordo com publicação no Instagram de Jodi Vance, ela morreu durante uma competição

A fisiculturista Jodi Vance, de 20 anos, morreu após sofrer ataque cardíaco fulminante enquanto participava do Arnold Sports Festival, em Columbus (Ohio, EUA).

De acordo com publicação no Instagram de Jodi, ela morreu na quinta-feira (27). “O coração dela parou devido a complicações de desidratação grave. Apesar de todos os esforços do hospital, eles não conseguiram reanimá-la”, afirmou a publicação.

Segundo informações do site TMZ, Jodi não competia no momento em que teve a parada cardíaca. Ela se preparava para disputar outros torneios de fisiculturismo. Justin Mihaly, treinador da fisiculturista, afirmou que ela usava suplementos que poderiam ser prejudiciais à saúde.

“Jodi cometeu um erro grave. Jodi usou duas substâncias extremamente perigosas para melhorar seu físico — presumo que apenas para ser vista na Arnold Expo — sem o meu conhecimento, a minha aprovação, sem o conhecimento da família, sua aprovação. Não há razão para que ela estivesse desidratada”, postou Justin no Instagram.

Carreira

No currículo, Jodi Vance conquistou a terceira colocação no torneio Battle of Texas, a principal competição de fisculturismo do estado norte-americano, de 2024. Em seu Instagram, Jodi postava regularmente fotos que ilustravam sua forma física, além de mensagens motivacionais e citações de famosos.

(*) Com informações do Correio Braziliense

