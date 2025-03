Rosas de Ouro é grande campeã do carnaval de SP 

A Rosas de Ouro sagrou-se campeã do Carnaval de São Paulo nesta terça-feira (4), garantindo a vitória na última nota de evolução, após uma apuração tensa no Sambódromo do Anhembi.

O título marca o fim de um jejum de 15 anos para a agremiação, que não vencia desde 2010. A escola foi a sexta a entrar na avenida na primeira noite de desfiles, na sexta-feira (28), na Zona Norte da capital paulista.

“Eu sabia que ia virar, porque foi uma grande virada. Nós fomos com tudo, quero agradecer a comunidade”, disse Angelina, presidente da Rosas.

O desfile abordou a história dos jogos ao longo dos séculos, destacando sua influência na humanidade. A apresentação começou depois das 4h e fechou a noite.

Apuração

A leitura das pontuações atribuídas pelos jurados foi acompanhada apenas por diretores das escolas, convidados e profissionais da imprensa.

Durante a apuração, as notas foram lidas por quesito e a menor delas foi descartada. Ao final, as quantias foram somadas e as duas escolas que tiverem as menores pontuações totais foram rebaixadas, disputando o carnaval 2026 no Grupo de Acesso I.

As notas descartadas são sempre o primeiro critério de desempate a ser aplicado. Neste ano, “Evolução” será o critério de desempate utilizado para definir as campeãs e “Enredo” será o primeiro quesito a ser lido.

(*) Com informações do G1

