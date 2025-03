Governo federal recebe equipe de “Ainda Estou Aqui” após vitória no Oscar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, organizaram uma recepção especial em Brasília para a equipe do filme Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional. A cerimônia, prevista para acontecer após o Carnaval, deve ter a presença do diretor Walter Salles, além dos atores Fernanda Torres e Selton Mello.

Conquista inédita e impacto nacional

A vitória do longa na maior premiação do cinema mundial foi comparada pelo Palácio do Planalto a uma conquista na Copa do Mundo. O governo pretende usar o momento para impulsionar campanhas de otimismo e orgulho nacional.

O filme retrata a história da família de Eunice Paiva após agentes da ditadura militar levarem o deputado Rubens Paiva. O diretor Walter Salles destacou que a obra serve como um alerta contra o autoritarismo, especialmente em um cenário global de ameaças às liberdades democráticas.

Comunicação e estratégia política

A Secretaria de Comunicação do Governo Federal, comandada por Sidônio Palmeira, documentará o encontro e planeja lançar uma campanha nas redes sociais para vincular a imagem do governo a conquistas culturais e positivas. A estratégia busca reforçar o slogan “O Brasil é dos brasileiros”, utilizado recentemente em disputas narrativas com a oposição.

O governo avalia que o sucesso do filme e o reconhecimento internacional podem contribuir para reverter a percepção negativa sobre a gestão atual. A recepção aos artistas será um evento simbólico, unindo cultura, política e a narrativa de um Brasil que se reposiciona no cenário global.

Repercussão e debates

A vitória de Ainda Estou Aqui tem gerado discussões nas redes sociais. Analistas apontam que houve baixa interação da direita e pouca polarização em relação ao tema, o que surpreendeu especialistas.

Para o governo, o momento é de celebrar a conquista e mostrar que o Brasil tem potencial para brilhar além do futebol e do Carnaval. A expectativa é que o encontro com a equipe do filme reforce uma imagem positiva do país tanto no exterior quanto internamente.

