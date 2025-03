Crânio humano é encontrado no bairro Val Paraíso, em Manaus

Um crânio humano foi encontrado em um igarapé localizado no bairro Val Paraíso, Zona Leste de Manaus, durante esta quarta-feira (5).

O crânio foi encontrado por moradores da área após a forte chuva que atingiu a capital amazonense nesta manhã. Pelo vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que a estrutura apresenta perfuração, possivelmente de arma de fogo.

Não há informações sobre possíveis vítimas nem sobre quanto tempo o crânio estava enterrado no local. Esta é a segunda vez, em menos de um mês, que um corpo foi encontrado na mesma área. No último dia 14, um homem também foi encontrado morto pelos moradores, com as mãos amarradas, sinais de tortura, com ferimentos na cabeça.

A Polícia Militar foi acionada, assim como o Instituto Médico Legal (IML), que irá remover o crânio e fazer a identificação da vítima.

