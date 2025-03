Hospital suspende protocolo de morte encefálica de atleta do Bragantino

Decisão médica foi tomada em função de um reflexo de tosse, sinal neurológico que indica alguma atividade no tronco cerebral

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, no interior paulista, suspendeu, nesta quarta-feira (5), o protocolo de morte encefálica do jovem Pedro Severino, jogador da categoria sub-20 do Red Bull Bragantino que sofreu um grave acidente na Rodovia Anhanguera, em São Paulo, na terça-feira (4).

A decisão médica foi tomada em função de um reflexo de tosse, sinal neurológico que indica alguma atividade no tronco cerebral. Enquanto houver essa resposta, o diagnóstico de morte encefálica não pode ser confirmado, e o paciente permanecerá sob avaliações médicas. O atleta segue sedado, respirando com a ajuda de aparelhos e recebendo medicamentos para estabilizar sua pressão arterial.

Em nota, o hospital reforçou que a equipe médica está dedicada a prestar todo o suporte necessário aos familiares, garantindo acompanhamento próximo durante o tratamento.

O acidente

Os jogadores da categoria sub-20 do Red Bull Bragantino Pedro Severino, de 19 anos, e Pedro Castro, de 18 anos, estavam a caminho do Centro de Treinamentos do clube, na cidade de Atibaia, quando bateram na traseira de um caminhão na rodovia Anhanguera. Castro, que dirigia o veículo, só teve ferimentos leves.

Os motoristas dos veículos envolvidos realizaram o teste do bafômetro, e não foi constatado consumo de álcool.

