Caçamba desgovernada destrói carros na Avenida Camapuã, em Manaus

Na noite desta quarta-feira (5), uma caçamba desgovernada causou destruição na Avenida Camapuã, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. O veículo pesado atingiu dois carros estacionados, sendo que um deles, um Siena, ficou completamente esmagado.

De acordo com relatos, o proprietário do Siena havia acabado de deixar o carro no local e ido trabalhar quando ouviu um estrondo. Ao retornar, encontrou o veículo totalmente retorcido e danificado. O motorista da caçamba permaneceu no local, mas afirmou não ter condições de arcar com os prejuízos causados.

Felizmente, não houve feridos, apenas danos materiais. O caso foi registrado, e as autoridades locais estão apurando os detalhes do acidente.

