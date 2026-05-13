Maio Amarelo

Evento promovido pela Abraciclo integra a campanha Maio Amarelo e reúne atividades voltadas à conscientização no trânsito

A Prefeitura de Manaus participou, nesta quarta-feira (13), de uma ação educativa para motociclistas em Manaus promovida pela Abraciclo em alusão à campanha Maio Amarelo.

Além disso, o evento “Pit Stop” acontece até esta quinta-feira (14), no Clube do Trabalhador-Sesi, na zona Leste da capital, reunindo atividades voltadas à conscientização sobre segurança no trânsito.

Ação educativa para motociclistas em Manaus reúne atividades lúdicas

Durante a programação, servidores do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana apresentaram atividades educativas e lúdicas voltadas aos motociclistas.

Entre as ações, o público participou de jogos pedagógicos, jogo da memória, atividades de adivinhação e outras dinâmicas relacionadas à educação no trânsito.

Além disso, o evento também contou com palestras educativas e distribuição de brindes aos participantes.

Segundo o diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, a campanha busca conscientizar motociclistas sobre a importância do respeito às leis de trânsito.

“O ‘Maio Amarelo’ é uma iniciativa de grande relevância que busca conscientizar os motociclistas sobre a importância de respeitar as normas de trânsito, os limites de velocidade e adotar uma condução segura”, afirmou.

Evento reforça conscientização no trânsito durante Maio Amarelo

Além disso, o vice-presidente da Abraciclo, Cesar Rogério de Barros, destacou que a educação é fundamental para transformar comportamentos no trânsito.

Segundo ele, o objetivo do projeto é ampliar a conscientização e contribuir para a redução de acidentes envolvendo motociclistas.

A campanha Maio Amarelo 2026 segue até o dia 29 de maio e contará com um evento de encerramento no Sest/Senat, onde serão apresentados os resultados das ações desenvolvidas ao longo do mês.

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