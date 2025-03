Bombeiros percorrem 6 km de igarapé e usam drones nas buscas por homem em Manaus

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) intensificou as buscas pelo desaparecimento de Josiel Paes Feitosa, de 31 anos, no bairro Zumbi dos Palmares, em Manaus. Na quarta-feira (5), os militares percorreram cerca de 6 quilômetros ao longo do igarapé onde o desaparecimento ocorreu.

Josiel desapareceu na tarde de terça-feira (4) durante as fortes chuvas que atingiram a cidade, quando tentava atravessar uma ponte quebrada e caiu no igarapé da Rua Dr. Irani.

As buscas começaram ainda na noite de terça-feira, com os militares atuando até cerca da 1h da madrugada. Os trabalhos foram retomados na manhã de quarta-feira e seguiram durante todo o dia até as 18h, com cerca de 50 bombeiros envolvidos nas operações.

Além de técnicas e equipamentos especializados, os bombeiros utilizaram botes e drones para auxiliar nas buscas aéreas. As operações serão retomadas na manhã desta quinta-feira (6), na esperança de localizar Josiel.

A ação segue com a colaboração intensa da equipe de resgates, que continua trabalhando incansavelmente para encontrar o desaparecido.

