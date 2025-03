VÍDEO: Homem desaparece ao cair em igarapé durante temporal em Manaus

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) seguem nas buscas por um homem de 40 anos que desapareceu em um igarapé no bairro Zumbi, na zona leste de Manaus.

O desaparecimento ocorreu durante o temporal que atingiu a capital na terça-feira (4), provocando alagamentos e deslizamentos de terra em diversas áreas da cidade.

As buscas pelo homem desaparecido continuam e novas atualizações devem ser divulgadas pelas autoridades ao longo do dia.

Monitoramento e atendimento de ocorrências

Além das buscas, o Governo do Amazonas, por meio do CBMAM e da Defesa Civil do Estado, mantém equipes em ação no monitoramento e atendimento de ocorrências.

Desde a tarde de terça-feira, as equipes trabalham em diversos bairros para minimizar os impactos da chuva e prestar assistência à população.

O Corpo de Bombeiros já recebeu cerca de 190 chamados relacionados aos temporais, com registros principalmente na zona leste, nos bairros Zumbi, Grande Vitória, Jorge Teixeira e na região da Grande Circular.

Também houve ocorrências em Aparecida, Praça 14 e Centro. Para reforçar os atendimentos, foram convocados cerca de 40 militares a mais, e até o momento, 68 resgates de vítimas isoladas por alagamentos já foram realizados.

A Defesa Civil, por meio do Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa), acompanha a situação e mantém contato com a Defesa Civil Municipal para avaliação dos riscos. Em casos mais graves, o órgão estadual pode ser acionado para fornecer apoio logístico, coordenar resgates e avaliar danos.

Além disso, a Defesa Civil, em parceria com a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), segue monitorando áreas do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), onde foram registrados pontos de alagamento. O Governo do Estado já reassentou mais de 1,3 mil famílias nessas áreas.

Leia mais

VÍDEO: Forte chuva causa transtornos em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱