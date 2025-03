Barco Hospital São João XXIII realiza a 5ª expedição de saúde em Anori

Expedição de saúde oferecerá consultas, exames e cirurgias para a comunidade Liberdade I e regiões próximas, com 600 atendimentos previstos

O Barco Hospital São João XXIII realiza a sua quinta expedição, levando consultas, exames e cirurgias até a comunidade Liberdade I e adjacências, no município de Anori (a 195 quilômetros de Manaus). A expectativa é que mais de 600 atendimentos sejam realizados do dia 7 até o dia 13 março.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), a embarcação hospitalar vai oferecer atendimentos em 10 especialidades médicas, como clínica geral, cardiologia, cirurgia geral, proctologia, dermatologia, odontologia, ginecologia, oftalmologia e pediatria.

Na embarcação, a população também terá acesso a exames laboratoriais, raio-X, mamografia, ultrassonografia, eletrocardiograma, dispensação de medicamentos e vacinação, além de cirurgias de baixa e média complexidades.

A secretária da SES-AM, Nayara Maksoud, afirma que a iniciativa, fruto de um convênio do Governo do Amazonas com a Associação e a Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, facilita o acesso à saúde àqueles que vivem em regiões mais distantes e aproxima, cada vez mais, a população dos serviços que antes não podiam ser oferecidos nessas áreas mais remotas.

“O Amazonas tem suas singularidades geográficas em função das grandes distâncias e do isolamento de comunidades ribeirinhas e indígenas. O Barco Hospital está chegando nessas comunidades com uma carta de serviços, que vai além da consulta e do exame. Estamos fazendo cirurgias também e o atendimento odontológico, dando resolutividade”, disse Nayara Maksoud.

A comunidade Liberdade I, conforme observa a secretária, fica localizada a aproximadamente 30 minutos da sede do município, mas o trajeto só pode ser realizado por meio fluvial. E moradores de outras comunidades próximas também serão beneficiados com os serviços.

Para receber o atendimento, os interessados devem comparecer ao barco hospital com os documentos pessoais e/ou com o cartão Sistema Único de Saúde (SUS). Os trabalhos iniciam a partir das 7h. Após realizar a triagem, a pessoa é encaminhada para o serviço desejado.

Estrutura moderna

Construído pela Associação e a Fraternidade Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, com o apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT) e outras instituições, o Barco Hospital São João XXIII possui uma estrutura hospitalar completa e equipamentos de ponta, que auxiliam na realização de cirurgias de pequena e média complexidades.

O barco conta com consultórios médicos, odontológicos e oftalmológicos, além de sala de medicação e vacinação, leitos de enfermaria, equipamentos modernos para exames de mamografia digital, eletrocardiograma e laboratório de análises clínicas.

