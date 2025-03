Prefeitura de Manaus e Suframa discutem melhorias na mobilidade do Distrito Industrial

Uma reunião estratégica entre a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) foi realizada na manhã desta quinta-feira (6) para discutir soluções que melhorem a mobilidade no bairro Distrito Industrial, zona Sul da cidade.

O encontro, realizado na sede da Suframa, focou nos desafios relacionados ao tráfego intenso e ao estacionamento de carretas na região do Polo Industrial de Manaus (PIM).

Durante a reunião, foram apresentadas propostas para melhorar a fluidez do trânsito e garantir maior segurança viária, beneficiando tanto os trabalhadores quanto a logística do setor industrial. Uma nova reunião está marcada para a próxima semana, com o objetivo de aprofundar as discussões e consolidar soluções conjuntas para a circulação de veículos pesados na área.

O diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores, destacou o compromisso do instituto em buscar alternativas que promovam organização e segurança no trânsito do Distrito Industrial. “Estamos à frente dessa discussão para implementar medidas que beneficiem empresas, trabalhadores e a mobilidade urbana como um todo”, afirmou.

O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, reforçou a importância da parceria entre as instituições. “A ideia é garantir maior fluidez no trânsito, promovendo melhorias para empresas, trabalhadores e a população em geral, além de trazer mais segurança e eficiência na coleta de insumos e no escoamento da produção do PIM”, explicou.

Também participaram da reunião o vice-presidente de Trânsito do IMMU, Edson Leda Júnior; a vice-presidente de Transportes, Viviane Araújo; e o diretor de Operações de Trânsito, Stanley Ventilari.

