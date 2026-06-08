edição histórica

Nova distância inspirada na COP 30 reuniu mais de 2,5 mil atletas em Manaus

A estreia da prova de 30 quilômetros transformou a edição 2026 da Meia Maratona Sustentável do Amazonas em um marco para o esporte amazonense. Realizada neste domingo (7), em Manaus, a corrida reuniu mais de 2,5 mil atletas e apresentou o inédito “Desafio 30”, percurso inspirado na COP 30 e voltado à promoção da sustentabilidade e da preservação ambiental.

Os primeiros campeões da nova distância entraram para a história da competição. No feminino, a estudante Dhessica Paiva conquistou a vitória e ainda bateu seu recorde pessoal nos 30 km. Entre os homens, Elesson da Costa Moraes garantiu o lugar mais alto do pódio.

Com largada na Ponta Negra e percurso concentrado na Avenida do Turismo, a prova exigiu resistência física e estratégia dos participantes. Além dos 30 km, a programação contou com corridas de 6 km, 10 km e 21 km, reunindo atletas profissionais, amadores, cadeirantes e pessoas com deficiência visual.

A nova distância foi criada em referência à COP 30, conferência climática realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em Belém, reforçando a conexão entre esporte, conscientização ambiental e cidadania.

Promovida pelo Instituto de Educação, Cultura, Pesquisa e Sustentabilidade da Amazônia (Iepes) e pelo Centro de Ensino Técnico (Centec), a Meia Maratona Sustentável do Amazonas também se destacou pelas ações ambientais, incluindo coleta seletiva, educação ambiental, distribuição de mudas de espécies amazônicas e compensação das emissões de carbono por meio do plantio de árvores.

A edição 2026 ainda foi marcada pela inclusão social, com destaque para o atleta João Carlos Macedo, vencedor da prova de 6 km para pessoas com deficiência, reforçando o espírito de superação que marcou o evento.

Primeiros colocados por categoria

6 km feminino: Thais Marques de Araujo

6 km masculino: Daniel Marinho

6 km acima de 60 anos – feminino: Fátima Barbosa da Silva

6 km acima de 60 anos – masculino: Paulo Roberto da Silva

10 km feminino: Thais Porfirio Dias

10 km masculino: Wenderson Auzier dos Santos

21 km feminino: Cristiane Lopes

21 km masculino: Alexandre Alves do Nascimento

30 km feminino: Dhessica Paiva

30 km masculino: Elesson Da Costa Moraes

Cadeirante feminino: Cristina Gonçalves Maximiano

Cadeirante masculino: Denilson de Oliveira Barbosa

*Com informações da assessoria

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