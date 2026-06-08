Seleção Brasileira

Evento reúne transmissão dos jogos da Seleção Brasileira, atrações musicais e estrutura para mais de 2 mil torcedores na Arena Paris

Os torcedores amazonenses terão um novo ponto de encontro para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira. A Arena da Copa estreia no próximo sábado (13), a partir das 16h, na Arena Paris, na região da Universidade Nilton Lins, no bairro Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul de Manaus.

O evento reúne futebol, música e entretenimento em uma estrutura preparada para receber o público durante as partidas do Brasil. Além disso, a programação promete transformar cada jogo em uma experiência completa para os torcedores.

Arena da Copa une esporte e entretenimento

A parceria entre o Decreto, considerado a maior roda de samba do Norte do Brasil, e a Arena Paris deu origem ao projeto. Ao mesmo tempo, a iniciativa fortalece a programação voltada aos amantes do futebol e da música.

Dessa forma, os organizadores querem oferecer uma experiência imersiva ao público. Durante os jogos, o espaço funcionará como uma extensão do estádio onde a Seleção Brasileira entrará em campo.

Segundo Kleber Romão, organizador do evento, a Arena da Copa deve receber mais de 2 mil pessoas em cada edição.

“O público pode esperar uma verdadeira imersão, uma experiência inesquecível. A Arena Paris se transformará numa extensão do estádio onde a seleção brasileira estará jogando. Literalmente seremos o décimo segundo jogador em campo. O complexo possui mais de 10.000 metros quadrados de área e teremos estrutura completa com decoração temática, palco, telões, serviços de bar e alimentos, banheiros, lounge, áreas de ações promocionais e muitos outros detalhes que foram pensados para atender as pessoas com muita qualidade, segurança, conforto e comodidade”, ressalta Kleber.

Programação reúne mais de 28 atrações musicais

Além da transmissão das partidas, a Arena da Copa contará com mais de 28 atrações musicais. Entre elas, o público encontrará cantores, DJs e bandas de diferentes estilos.

Após o apito final, a festa continuará até a madrugada. Assim, os torcedores poderão aproveitar uma programação que vai além do futebol. Além disso, a diversidade musical amplia as opções de entretenimento para o público.

Ingressos garantem entrada gratuita em ação promocional

Os ingressos da promoção “Torcedor Nº 1”, promovida pela Brahma, já estão disponíveis na Sympla.

Quem garantir o acesso pela ação promocional entrará gratuitamente até as 20h. No entanto, após esse horário, a organização cobrará os ingressos conforme o setor escolhido.

A área livre custará R$ 30. Já o acesso ao lounge custará R$ 50. Por fim, a organização venderá a mesa para quatro pessoas por R$ 120.

Agenda acompanha os jogos da Seleção Brasileira

A estreia deste sábado integra uma programação especial voltada aos jogos da Seleção Brasileira ao longo da competição.

Até o momento, a organização confirmou as seguintes datas: 13 de junho, contra o Marrocos; 19 de junho, contra o Haiti; 24 de junho, contra a Escócia; e 29 de junho, contra uma seleção que a competição ainda definirá.

Além disso, o público encontra ingressos e acessos gratuitos na plataforma Sympla. Por outro lado, quem desejar mais informações pode entrar em contato pelo WhatsApp (92) 98471-6148.

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