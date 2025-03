‘Le Petit Cirque’ oferece meia-entrada social para ajudar crianças em Manaus

As últimas semanas do ‘Le Petit Cirque’ em Manaus está carregada de solidariedade. Os ingressos agora podem ser adquiridos pela metade do preço com a doação de alimentos. O objetivo é ajudar na alimentação de centenas de crianças atendidas na Legião da Boa Vontade (LBV) em Manaus.

A Instituição prepara e serve em média 13.600 refeições por mês, entre café da manhã, almoço, lanche/janta para o atendimento de crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social e risco alimentar.

As sessões que acontecem no estacionamento superior da Arena Amadeu Teixeira, estão com MEIA ENTRADA para todos os setores mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível (EXCETO SAL), basta entregar na portaria do circo. (1kg de alimento por ingresso)

HORÁRIOS DAS SESSÕES

Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras às 20h.

Terça-feira NÃO haverá espetáculo

Sábados, domingos e feriados às 16H, 18H e 20H30

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do circo, ou pelo site

https://www.guicheweb.com.br

