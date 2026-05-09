Rodovia federal

Um dos veículos fazia zigue-zague antes da batida frontal

Uma colisão entre carros deixou uma pessoa morta e outras gravemente feridas na manhã deste sábado (9), na BR-174, nas mediações do quilômetro 68 da rodovia federal. O acidente envolveu um táxi e um automóvel de passeio, que ficaram destruídos após a batida.

Informações preliminares apontam que o motorista do carro particular fazia movimentos em “zigue-zague” pela rodovia ateé perder o controle do carro e bater de frente com o taxi que trafegava em sentido contrário da rodovia. Ambos os veículos ficaram totalmente destruídos.

Segundo a polícia, uma mulher morreu no local do acidente. Ela ficou presa nas ferragens e não resistiu aos ferimentos. A identidade da vítima ainda não havia sido confirmada. Além dela, outras sete pessoas sofreram ferimentos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foram chamadas para prestar atendimento às vítimas, que foram levadas ao Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, situado no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus.

As vítimas sobreviventes ao acidente seguem em atendimento na unidade de saúde.

Leia mais:

Homem dispara fuzil de PM durante luta corporal