Assistência Social

Educadora e empresária, ela fala sobre “filhos sociais”, atuação social e prioridades ao lado do governo no Amazonas

Natural de Manaus, Thaisa Cidade é a personificação da mulher amazonense que sempre buscou equilibrar múltiplos papéis com maestria. Mãe, empresária e educadora, ela está desde os 18 anos à frente do Centro Educacional Aruanã, instituição que há 34 anos teve um importante papel na formação de gerações da capital, pautada em responsabilidade e compromisso com a educação.

Sua trajetória é marcada por uma liderança que nunca abriu mão da sensibilidade social: Thaisa é defensora ferrenha do empreendedorismo feminino, do cuidado com jovens e idosos e da inclusão de pessoas neuroatípicas.

Agora, ao assumir o posto de primeira-dama do Estado, ela expande sua vocação de educadora para a gestão social, defendendo a dignidade e o fortalecimento das famílias amazonenses. Nesta entrevista exclusiva de Dia das Mães, Thaisa fala sobre o conceito de “filhos sociais” e como pretende transformar o acolhimento em política pública ao lado do governador Roberto Cidade.

Em Tempo: A senhora agora é oficialmente a primeira-dama do estado, mas antes disso já desenvolvia um papel à frente de questões sociais. Como vê a importância de estender o seu instinto materno para além da sua família, cuidando da população vulnerável como se fossem seus próprios “filhos sociais”?

Thaisa Cidade: Assumir oficialmente a condição de primeira-dama do Amazonas representa, para mim, uma missão ainda maior de cuidado, acolhimento e atenção às pessoas que mais precisam. Esse trabalho social já faz parte da minha vida e agora, por determinação do governador Roberto Cidade, que tem sido um parceiro incansável, será intensificado. Como mãe, aprendi que cuidar é estar presente, ouvir e agir com amor. É esse sentimento que levo para além da minha família, olhando para cada criança e idoso em situação de vulnerabilidade com sensibilidade e compromisso. Nosso objetivo é fortalecer ações e iniciativas sociais que transformem vidas e levem dignidade para quem mais precisa em todo o Amazonas

Em Tempo: Assumir o cargo de Primeira-Dama traz uma responsabilidade institucional de peso. Como a senhora equilibra a sensibilidade social com o rigor e a liderança que o cargo exige?

Thaisa Cidade: Estar como primeira-dama amplia a responsabilidade que já carrego na área social. Sinto o dever de atuar com liderança e sensibilidade, mas também com rigor na condução de projetos. O cuidado social exige acolhimento, mas também planejamento e resultados concretos. Como mãe e mulher, compreendo a importância da escuta, mas liderar é tomar decisões para garantir que a ajuda chegue a quem necessita. Sei que muitas mães exercem esse papel de liderança em suas comunidades e espero ser uma referência positiva. Tenho o apoio total do governador Roberto Cidade, o que fortalece nossa determinação de trabalhar por um estado mais humano e justo.

Em Tempo: Analisando o cronograma de 2026, quais são as metas prioritárias para o fortalecimento do interior do estado, ao lado do governador Roberto Cidade?

Thaisa Cidade: Ao lado do governador, pretendo apoiar iniciativas que fortaleçam a assistência social e a proteção às famílias, especialmente no interior. Nosso compromisso é fazer com que os serviços cheguem de forma eficiente aos municípios, garantindo acolhimento. Mais do que executar projetos, queremos estar próximos das pessoas, ouvindo suas necessidades e buscando soluções reais para melhorar a qualidade de vida da população amazonense.

Em Tempo: Recentemente, a senhora recebeu a Medalha de Honra ao Mérito à Mulher pelo TCE-AM. Como enxerga a representatividade feminina na gestão pública e o que pretende realizar para proteger mulheres e mães?

Thaisa Cidade: Receber essa medalha foi um momento de profunda emoção e responsabilidade. A presença feminina na gestão pública é fundamental porque trazemos um olhar de cuidado e eficiência para decisões que impactam as famílias. Ainda temos desafios, como o combate à violência contra a mulher e o fortalecimento da autonomia feminina. Ao lado do governador, quero continuar apoiando a rede de proteção para que mães, filhas e esposas possam viver com segurança, respeito e independência.

Em Tempo: Neste Dia das Mães, qual mensagem a senhora deixa para as mulheres que dividem seu tempo entre os filhos, o trabalho e a missão de transformar a realidade de outras pessoas?

Thaisa Cidade: Quero deixar meu abraço carinhoso a todas as mulheres que dedicam suas vidas ao amor e à transformação do mundo. Ser mãe é uma missão que exige força, coragem e fé. Tenho uma profunda admiração pelas mães que dividem o seu tempo entre os filhos, o trabalho, o empreendedorismo e as ações sociais, sem nunca perder a capacidade de amar e cuidar. Cada gesto de dedicação, cada renúncia e cada palavra de incentivo plantam esperança e transformam realidades. Que nenhuma mãe esqueça da sua importância e da força que carrega dentro de si. Nosso exemplo ensina que o amor não se guarda, se doa. E nossa força, ainda que silenciosa, move o Amazonas. Que Deus abençoe todas as mães do nosso imenso estado com saúde e sabedoria.

*Com informações da assessoria

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