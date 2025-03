“Ainda Estou Aqui” brilha nas salas de cinema internacionais

No mundo, “Ainda Estou Aqui” também superou a importante marca de US$ 30 milhões, com destaque para o desempenho nos Estados Unidos e Canadá

Manaus (AM) – Após conquista histórica para o Brasil no Oscar, com a vitória da estatueta de Melhor Filme Internacional, “Ainda Estou Aqui” divulga novo cartaz e segue ampliando seu impacto nas bilheterias brasileiras e internacionais.

O filme de Walter Salles, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, acaba de se tornar o maior lançamento brasileiro da Sony Pictures com um total de 5,5 milhões de espectadores.

A produção é também a segunda maior bilheteria (R$ 112 milhões) da distribuidora no Brasil, atrás apenas do blockbuster hollywoodiano “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”.

Ranking Histórico

No ranking histórico, “Ainda Estou Aqui” também se tornou o filme brasileiro com o 11º maior público já registrado nos cinemas, segundo informações do OCA (Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual), da Ancine, e do Filme B. Em sua 18ª semana de exibição, a trama segue em cartaz em 617 cinemas e 800 salas.

No mundo, “Ainda Estou Aqui” também superou a importante marca de US$ 30 milhões, com destaque para o desempenho nos Estados Unidos e Canadá, onde soma US$ 5,4 milhões, e França e Portugal, ambos mercados onde vendeu mais de 300 mil ingressos.

No Reino Unido, o longa arrecadou US$ 600 mil nos primeiros dias de exibição, e, segundo o site especializado Screen Daily, se tornou a maior abertura de um filme latino-americano no território, onde é também a maior abertura do ano de um filme em língua não inglesa.

No mercado britânico, a produção expandiu seu circuito, tomando conta de 200 cinemas, e totaliza mais de US$ 1 milhão arrecadados.

Também já receberam o lançamento do filme em circuito comercial: Itália, Bolívia, Chile, Venezuela, Colômbia, Israel, Argentina, República Dominicana, Equador, Nova Zelândia, Paraguai, Peru, Uruguai, México, Romênia, Espanha, Polônia, Austrália, Eslováquia e Turquia.

As próximas paradas acontecem na Alemanha e Benelux (13/03), Suécia (04/04) e Escandinávia (12/09).

Selecionado para mais de 50 festivais nacionais e internacionais, “Ainda Estou Aqui” já recebeu 27 prêmios nacionais e internacionais, incluindo cinco prêmios de Melhor Filme segundo o Júri Popular: no Festival Internacional de Cinema de Miami; 48ª Mostra de S. Paulo; Festival Internacional de Cinema de Vancouver, no Canadá; Festival de Cinema de Mill Valley, nos Estados Unidos; e Festival de Pessac, na França, onde também recebeu o Prêmio Danielle Le Roy, dado pelo júri jovem (confira aqui a lista completa de premiações).

O filme já foi exibido em festivais de mais de 20 países, incluindo Itália, Canadá, França, Estados Unidos, China, Suíça, Inglaterra, Turquia, Áustria, Portugal, Espanha, Marrocos, Egito, Alemanha, Estônia, Eslovênia, Sérvia, Bulgária, Irlanda, Austrália e Holanda.

SINOPSE

Rio de Janeiro, início dos anos 70. O país enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: Rubens, Eunice e seus cinco filhos.

Vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice - cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas - é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos. Baseada no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, a história emocionante dessa família ajudou a redefinir a história do país.

