Caso Vitória: Polícia investiga 7 suspeitos na morte brutal da adolescente

Policiais realizam buscas nesta sexta-feira (7) por suspeitos do assassinato de Vitória Regina de Sousa, em Cajamar, na Grande São Paulo. A Polícia Civil identificou três homens diretamente envolvidos no homicídio da adolescente de 17 anos, que desapareceu em 26 de fevereiro. Seu corpo foi encontrado em 5 de março na zona rural da cidade.

Até o momento, os investigados não foram presos e seus nomes não foram divulgados. A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por ciúmes, mas não forneceu mais detalhes.

Além dos três homens já identificados, ao menos sete pessoas estão sendo investigadas por possível envolvimento no caso. As investigações estão apurando hipóteses de vingança e ameaça.

Imagens de câmeras de segurança mostram Vitória deixando o shopping onde trabalhava e se dirigindo a um ponto de ônibus, quando relatou medo de dois homens em um carro e outros dois rapazes que entraram com ela no ônibus. Ela foi vista pela última vez no ponto final, em Ponunduva, onde morava com a família.

Após uma semana de buscas, o corpo de Vitória foi encontrado por cães farejadores da Guarda Civil Municipal (GCM). Ele estava nu, com a cabeça raspada e marcas de violência. A perícia indicará a causa da morte, mas acredita-se que ela tenha sido esfaqueada.

A polícia investiga se o ex-namorado da vítima, que foi ouvido como suspeito, tem envolvimento no crime, embora não haja evidências de sua participação direta. Seis outros homens estão sendo investigados, incluindo dois jovens que estavam com Vitória no ônibus, dois rapazes que a assediaram e um que emprestou o carro aos suspeitos.

A linha de investigação apura se o homicídio foi uma vingança ou resultado de ameaças feitas à jovem, e também investiga a possibilidade de Vitória ter sido torturada antes de ser assassinada. A polícia trabalha com a hipótese de que o assassino pode ser morador do bairro onde a vítima vivia.

