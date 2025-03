Caso Vitória: ‘Morte da jovem foi por vingança’, diz polícia

A Polícia Civil de São Paulo acredita que a morta da jovem Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, seja por conta de vingança.

A informação foi dada em coletiva de imprensa na tarde de hoje, na delegacia seccional de Franco da Rocha. A polícia disse, ainda, que tem evidências da participação do ex-namorado de Vitória no crime.

“Já temos uma prova contundente do ex-namorado próximo ao local do crime”, declaro o delegado Aldo Galiano Junior, responsável pela investigação. Segundo Galiano, durante depoimento, Gustavo disse haver emprestado o veículo para um amigo, caindo em contradição.

O corpo de Vitória foi encontrado na tarde desta segunda-feira (5), em um terreno na cidade de Cajamar, onde ela morava.

Ex-namorado se apresenta

Um ex-namorado da jovem Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, se apresentou à polícia na Delegacia de Cajamar, na Grande São Paulo, na tarde desta quinta-feira (6).

Segundo apuração da CNN, o rapaz foi à delegacia para prestar esclarecimentos. Conforme informação da Secretaria de Segurança Pública, o suspeito Gustavo Vinicius Santos já esteve em um relacionamento com Vitória.

Em coletiva de imprensa, o delegado Aldo Galiano Junior, responsável pela investigação, disse que Gustavo Vinícius foi até a delegacia por medo de ser morto pelos outros suspeitos.

Gustavo Henrique Santos, o último ex-namorado da jovem, também é suspeito e segue foragido. Ele teve prisão temporária decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Corpo encontrado

O corpo da jovem Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, que estava desaparecida há uma semana, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (5), já em estado avançado de decomposição, em um sítio na cidade de Cajamar, na Grande SP.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o cadáver foi localizado em estado de decomposição em uma área de mata em Cajamar. “A Polícia Civil já se encontra no local e aguarda os resultados da perícia. O caso segue em investigação pela Delegacia de Cajamar”, diz a pasta.

Um policial que estava no local das buscas informou à CNN que o corpo da vítima foi bastante violentado.

Uma das hipóteses é a de sequestro, que, embora não esteja descartada, essa hipótese é ‘minimizada’ por investigadores. Vitória é de uma família sem recursos que justificassem a cobrança de um resgate e no horário do desaparecimento não havia expediente bancário. Além disso, ela não tinha nenhum pertence de valor consigo. Outro ponto importante é que nenhum contato com a família foi feito.

Vitória até mencionou a uma amiga a possibilidade de estar sendo seguida, mas dois veículos foram periciados e qualquer ligação com o crime foi descartada. O possível crime sexual não está eliminado da lista de possibilidades.

Mais de 11 testemunhas já foram ouvidas e dois veículos, incluindo um Corolla, foram apreendidos e periciados, com análise de impressões digitais.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Cajamar.

(*) Com informações da CNN Brasil

