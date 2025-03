Fábrica de picolés é fechada após barata ser encontrada em sorvete

Uma consumidora comprou o sorvete recheado com a barata.

A Secretaria de Defesa do Consumidor e o Procon fecharam uma fábrica de picolés na quinta-feira (6) após uma imagem de uma barata encontrada em um picolé viralizar. O registro foi feito por um banhista na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo o homem, uma consumidora comprou o sorvete recheado com a barata. “Coisas que só acontecem no Recreio. Olha o que tem dentro do picolé. Uma barata inteira e grande”, disse ele.

A fábrica Doce Verão, localizada em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi interditada. Durante a fiscalização, foram encontradas várias irregularidades sanitárias e estruturais, como mofo nas paredes e no teto, ralos inadequados, falta de telas de proteção contra pragas e rachaduras.

Além disso, a fábrica não possuía licença sanitária nem certificado do Corpo de Bombeiros. A Doce Verão só poderá reabrir após realizar as adequações e cumprir todas as exigências legais.

Leia mais

