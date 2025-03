Papa Francisco segue internado em ‘situação complexa’, diz Vaticano

A Sala de Imprensa do Vaticano divulgou, nesta sexta-feira (7), um novo boletim sobre o estado de saúde do papa Francisco, internado há mais de três semanas no Hospital Agostino Gemelli, em Roma. O comunicado informa que o pontífice está em uma “situação complexa”, mas com quadro clínico estável.

Papa segue em tratamento

O boletim detalha que o líder da Igreja Católica permanece em tratamento para pneumonia bilateral e continua com terapias, incluindo fisioterapia respiratória. Ele alterna a ventilação mecânica não invasiva durante a noite com a oxigenação de alto fluxo durante o dia, por meio de cânulas nasais.

Prognóstico reservado

O papa Francisco está internado desde 14 de fevereiro. Apesar da estabilidade do quadro clínico, o prognóstico segue reservado. Segundo o Ministério da Saúde, esse termo indica que o estado do paciente é grave e exige cuidados intensivos, sem previsão exata de evolução.

Durante a manhã desta sexta-feira, Francisco participou de uma oração na capela do hospital e seguiu com suas atividades habituais, conforme informou o Vaticano. A Santa Sé destacou que não haverá um novo boletim médico nesta noite, devido à estabilidade do quadro. A próxima atualização oficial será divulgada no sábado (8/3).

Papa agradece orações

Na quinta-feira (6/3), Francisco enviou uma mensagem de áudio aos fiéis reunidos em vigília na Praça de São Pedro. No pronunciamento, o pontífice expressou gratidão pelas preces e bênçãos:

“Agradeço, de todo coração, as orações que fazem pela minha saúde da praça. (Eu) os acompanho daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem os proteja. Obrigado.”

(*) Com informações da assessoria

