Defesa Civil emite alerta de chuvas intensas em Manaus

A Defesa Civil do Amazonas emitiu um alerta, nesta sexta-feira (7), de chuvas intensas em Manaus e na região metropolitana. O aviso é válido até às 23h e chama atenção para pancadas de chuva de intensidade moderadas a fortes, de acordo com dados do radar meteorológico do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM).

O alerta ocorre em um momento em que a cidade já enfrenta as consequências de temporais recentes, como o registrado na última terça-feira de Carnaval, quando mais de 50 ocorrências foram contabilizadas devido às chuvas intensas. Ruas e avenidas ficaram alagadas, igarapés transbordaram e uma pessoa segue desaparecida. A cidade ficou em completo caos, com transtornos generalizados e prejuízos materiais.

O acúmulo de chuvas pode agravar ainda mais a situação, provocando novos alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, principalmente em áreas de risco. A Defesa Civil orienta os moradores a seguirem as recomendações do plano de contingência municipal e, em caso de emergência, acionarem os números 199 ou 193.

A população deve evitar transitar por áreas alagadas, não descartar lixo em vias públicas e ficar atenta a possíveis deslizamentos em encostas. Com a previsão de chuvas persistindo nos próximos dias, a atenção das autoridades e dos moradores deve ser redobrada para evitar maiores danos.

