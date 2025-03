Colisão entre motos deixa três feridos no Aleixo

As três vítimas sofreram ferimentos e foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um acidente envolvendo duas motos deixou três pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (7), na Avenida Gabriel Gonçalves, no bairro Aleixo, zona sul de Manaus. Segundo testemunhas, a colisão ocorreu no cruzamento com a Rua Oriental, quando uma moto, que transportava um homem e uma mulher, bateu em outra moto conduzida por um único piloto.

As três vítimas sofreram ferimentos e foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas delas foram encaminhadas ao Hospital 28 de Agosto, enquanto a terceira foi levada ao Hospital João Lúcio. O estado de saúde dos envolvidos não foi divulgado. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

