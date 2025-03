Primeira noite de Carnaboi reúne milhares de torcedores no Studio 5

Manaus viveu uma noite de tradição nesta sexta-feira (7), com a abertura do Carnaboi 2025, no Studio 5 Shopping e Convenções. O evento reuniu milhares de pessoas para celebrar a cultura popular ao som de toadas icônicas e apresentações marcantes de Caprichoso e Garantido.

O secretário de estado de Cultura e Economia Criativa, Caio André, destacou a importância do evento para o fortalecimento da identidade cultural do Amazonas. “Um evento como esse é fundamental para exaltar a nossa cultura. Encerramos o Carnaval e entramos na temporada bovina com aquilo que é extremamente nosso, com esse público maravilhoso e com os bois Caprichoso e Garantido. Isso mostra como nossa cultura é vasta, rica e efervescente”, afirmou o secretário.

No palco, representantes de Caprichoso e Garantido emocionaram o público com performances cheias de energia. Valentina Cid, sinhazinha da fazenda do boi azul e branco, reforçou o sentimento dessa introdução na temporada bovina.

“A sensação é incrível, de felicidade. A gente finaliza o Carnaval e vai começar a temporada bovina, então a gente já começa com a sensação de trabalho mesmo. A gente está aqui se divertindo, mas também já trabalhando”, disse Valentina.

O levantador de toadas do boi Garantido, Israel Paulain, enfatizou a empolgação em participar de mais um Carnaboi, que é a preparação para a temporada. “Estou muito feliz de estar aqui em Manaus, mais uma vez, para contagiar a minha inigualável galera vermelha e branca, do melhor boi do mundo, o maior campeão do Festival de Parintins, que é o boi-bumbá Garantido. Vamos fazer uma festa linda, com alegria e emoção, que é marca do nosso boi”, afirmou o levantador de toadas.

Público

Stone, torcedor do Caprichoso, expressou sua emoção ao participar de mais um ano do Carnaboi, desta vez, com a namorada, Ágata.

“Para mim, o Carnaboi é especial. A gente que ama essa cultura espera o ano inteiro por esse momento”, afirmou. “É muito legal ver de perto, é muito melhor do que pela televisão. A minha família é toda Caprichoso, então o boi sempre esteve presente na minha vida desde criança”.

Já Adriele Sousa, professora e torcedora do Garantido, destacou a experiência de estar no Carnaboi e a importância de vivenciar a cultura local.

“Aqui é um pouquinho de Parintins. Para quem não tem a chance de ir ao festival, o Carnaboi é um esquenta incrível”, comentou. “A gente vem para se divertir, cantar e brincar, e além disso, é de graça. Então é um momento que todo mundo pode aproveitar”.

O evento continua neste sábado (8), com mais atrações, com Boi Brilhante, Boi Garanhão, Boi Corre Campo, Márcia Novo e Curumins da Baixa, Luanita Rangel e Jardel Bentes, Márcia Siqueira e Mara Lima, Edilson Santana e Paulinho Viana, Tony Medeiros e PA Chaves, Patrick Araújo e Arlindo Neto, David Assayag e Helen Veras, Jean Figueira e Adriano Aguiar.

(*) Com informações da assessoria

