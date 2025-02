Garantido anuncia Lívia Christina como Rainha do Folclore e Jevenny Mendonça como Porta-Estandarte

O Boi do Povão revelou as novas representantes do Boi Garantido para o Festival de 2025.

A Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido, através do Presidente Fred Goes, fez o tão esperado anúncio na tarde desta quarta-feira (19), revelando as novas representantes do Boi Garantido para o Festival de 2025. Jeveny Mendonça foi escolhida como a nova Porta-Estandarte, enquanto Lívia Christina assumirá o posto de Rainha do Folclore.

Lívia Christina: A rainha da diversidade

Natural da Baixa do São José, Lívia tem uma longa trajetória com o Boi Garantido, iniciando sua participação no Boi do Povão por meio do Garantido Show Parintins. Sua dedicação e talento a tornaram uma das principais candidatas ao posto de Porta-Estandarte, posição que disputou por dois anos, sempre com grande empenho. Agora, ao ser consagrada como Rainha do Folclore, Lívia se junta ao seleto time de mulheres que defenderam este item tão significativo para o Festival.

Lívia destacou a honra de assumir a responsabilidade:

“É uma grande emoção representar o Boi Garantido como Rainha do Folclore. Este é um item que carrega uma história rica, com grandes nomes, e vou lutar para que nossa cultura continue crescendo e ganhando força. A diversidade da nossa festa precisa ser celebrada, e é isso que vou levar como minha bandeira”, disse.

Com o legado de Patrícia de Goes, Isabelle Nogueira e Edilene Tavares, entre outras, Lívia promete imprimir sua identidade ao item, defendendo-o com todo o seu talento e amor pela tradição.

Jeveny Mendonça: A nova guardiã do Estandarte

Jeveny, que iniciou sua trajetória como dançarina no Garantido Show, alcançou destaque ao ser eleita Morena Bela em 2022 e, desde então, tem se destacado em cada apresentação. Sua competência e comprometimento foram reconhecidos quando assumiu a defesa do item no Boi Corre Campo, e agora ela ocupará o importante cargo de Porta-Estandarte do Boi Garantido, sucedendo grandes nomes como Myrrana Matos, Tatiane Barros, Verena Ferreira, Daniela Tapajós e Lívia Christina.

Em sua declaração, Jevenny expressou a felicidade e o desafio de carregar a responsabilidade de ser a nova Porta-Estandarte:

“Receber a confiança do Boi Garantido para defender este cargo é uma honra imensa. Sei da tradição e da importância do estandarte para o nosso festival, e farei o meu melhor para honrar a história deste item e levar nossa cultura para o mundo e representa a nação vermelha e branca”, destacou.

A nova Porta-Estandarte promete ser uma grande defensora do item e se prepara para o Festival de 2025 com o objetivo de continuar a tradição de excelência que o Boi Garantido mantém.

Com Lívia Christina e Jevenny Mendonça, o Boi Garantido se prepara para mais um festival memorável, reforçando sua identidade e renovando suas forças para defender o tema “Boi do Povo, Boi do Povão” no 58º Festival Folclórico de Parintins.

