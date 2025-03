Carnaboi reúne mais de 27 mil pessoas em Manaus

Mais de 27 mil pessoas participaram das duas noites de Carnaboi 2025, evento realizado no Studio 5 Shopping e Convenções, pelo Governo do Amazonas. No sábado (8), a festa, com o tema ‘Exaltação Indígena: Viva os Povos da Floresta’, contou com atrações como Boi Brilhante, Boi Garanhão, Boi Corre Campo, Márcia Novo, Curumins da Baixa, Luanita Rangel, Jardel Bentes, Márcia Siqueira, Mara Lima, Edilson Santana, Paulinho Viana, Tony Medeiros, Chaves, Patrick Araújo, Arlindo Neto, David Assayag, Helen Veras, Jean Figueira e Adriano Aguiar.

“Foi um espetáculo maravilhoso no Studio 5, encerrando os festejos de Momo e dando início a temporada bovina, que começa com toda força, porque, com a certeza, esse ano será o maior festival de todos os tempos”, afirmou Caio André de Oliveira, titular da pasta de Cultura e Economia Criativa.

A cantora Márcia Novo destacou a participação das mulheres no Carnaboi e o espaço que as cantoras vêm ocupando dentro do movimento de boi-bumbá. Ela ressaltou ainda que é muito importante esse posicionamento das mulheres na cena. “Participo do Carnaboi desde 2018 e é muito legal ver mulheres que vêm se empoderando neste lugar”, comentou a intérprete.

“Agora já deu o play na temporada bovina, o Carnaboi dá um start realmente nas datas, nos ensaios e já estamos em contagem regressiva para Parintins”, completou Márcia Novo.

Feira Criativa

Contagem regressiva também para empreendedores que circulam nas feiras criativas com itens como acessórios, camisas e bonés nas cores de Caprichoso e Garantido. Salete Souza contou que há mais de 20 anos atua nos ensaios dos bumbás com venda de acessórios, com preços que variam de R$ 20 a R$ 100.

“O Carnaboi é uma oportunidade grande de faturar uma grana extra, então é especial, representa o começo das minhas vendas, é um esquenta para os ensaios que iniciam no fim de março”, definiu a empreendedora. “Está dando certo e eu estou aqui”.

Val Elamid tem como única fonte de renda as vendas de adereços, divididas em uma loja virtual e o trabalho nos eventos oficiais dos bumbás, principalmente no Sambódromo. “Não é somente uma loja, você dá emprego para outras pessoas, que dependem de você nessa época”, comentou a empreendedora.

“Eu vendo o ano inteiro, mas nessa época dá um boom, porque todo mundo quer um produto novo, uma camiseta, um adereço, todos os itens que você precisa para levar para Parintins. Meu cliente é aquele que compra novidades, por exemplo, lancei uma camisa ontem e já esgotou”. disse Val.

