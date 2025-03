Governo Federal declara estado de emergência em Borba devido às chuvas

Defesa Civil Nacional formalizou o reconhecimento com a publicação de uma portaria no Diário Oficial da União

O Governo Federal reconheceu o estado de emergência em Borba, município do Amazonas, devido às fortes chuvas que atingiram a cidade na última semana. A Defesa Civil Nacional formalizou o reconhecimento com a publicação de uma portaria no Diário Oficial da União (DOU) na sexta-feira (7).

As chuvas provocaram alagamentos em várias áreas de Borba. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram ruas e casas inundadas, além de um deslizamento de terra no Porto de Nazaré.

O deslizamento causou a interdição parcial do porto, que foi mantido aberto parcialmente devido à falta de alternativas para desembarque e embarque de cargas e passageiros.

O porto principal do município está fechado desde 24 de fevereiro após uma balsa colidir com sua estrutura.

A coordenadora da Defesa Civil de Borba, Gláucia Colares, informou que o incidente afetou mais de 2 mil famílias, principalmente na zona rural e áreas ribeirinhas, dificultando o escoamento da produção.

Com o reconhecimento do estado de emergência, a prefeitura de Borba pode agora solicitar recursos do Governo Federal para ações de defesa civil, incluindo a compra de cestas básicas, água mineral, refeições para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza e higiene, entre outros.

Leia mais

DNIT declara situação de emergência em portos do AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱