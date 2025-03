Caso Vitória: Pai é incluído entre os suspeitos após contradições em depoimento

A Polícia Civil de São Paulo incluiu Carlos Alberto Souza, pai de Vitória Regina Sousa, entre os suspeitos na investigação sobre a morte da jovem em Cajamar. A decisão foi tomada após contradições em seu depoimento e comportamento considerado estranho pelos investigadores, de acordo com informações da CNN.

O corpo de Vitória foi encontrado sem roupas, cabelo e com sinais de violência, o que gerou uma investigação ampla. A polícia já havia prendido um suspeito e continua apurando o caso para esclarecer as circunstâncias do crime.

Carlos Alberto foi incluído entre os investigados com base nos mesmos critérios aplicados aos outros suspeitos. Além das contradições em suas declarações, ele teria solicitado um terreno ao prefeito de Cajamar logo após a confirmação da morte de sua filha, o que chamou a atenção das autoridades.

Outro ponto que levantou suspeitas foi a aparente frieza de Carlos Alberto diante da tragédia. Os investigadores notaram que ele não demonstrou emoção ou tristeza ao falar sobre a morte da filha. Além disso, ele omitiu ter feito diversas ligações para Vitória no dia do desaparecimento, o que reforçou sua inclusão na investigação.

A defesa de Carlos Alberto, representada pelo advogado Fabio Costa, considera a decisão injusta e planeja recorrer ainda nesta semana. O advogado argumenta que o pai da jovem nunca foi formalmente ouvido pela polícia, o que explicaria a falta de detalhes sobre o dia do desaparecimento.

A expectativa é de que, nos próximos dias, testemunhas-chave sejam ouvidas e que a polícia avance na elucidação do caso, determinando o envolvimento real de cada investigado.

*Com informações da CNN.

