Varrição e dedetização em Barcelos vão custar R$ 2,7 milhões

O prefeito de Barcelos, distante 400 quilômetros de Manaus, Radson Alves (União Brasil), também conhecido como “Radinho”, pretende gastar mais de R$ 2,7 milhões com serviços de varrição e dedetização.

A informação foi publicada no Diário Oficial da Associação Amazonense de Municípios.

No dia 19 de fevereiro, o prefeito publicou o Pregão Presencial Nº 10/2025-CMC referente ao Processo Administrativo Nº 186/2025-PMB.

O prefeito homologou o Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada em serviços de dedetização para assegurar a eliminação e o controle de pragas urbanas em prédios e logradouros públicos de Barcelos, conforme Termo de Referência.

A empresa contratada foi A Fabri Serviços de Imunização e Limpeza Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 44.210.336/0001-54. A empresa pertence a Sanderle Aires de Souza e tem capital social de R$ 300 mil.

O prefeito vai pagar R$ 4,78 por 75 mil serviços de desinsetização e descupinização para combater escorpiões, baratas, moscas, pernilongos, formigas, aranhas, traças e outros insetos rasteiros e voadores.

Radinho vai pagar também R$ 59,35 por 500 serviços especializados em desratização geral em almoxarifados, depósitos, coberturas das edificações e todas as áreas (internas e externas) com possibilidade de focos, com instalação de porta-isca normatizada.

Conforme a publicação, o prefeito pretende gastar também R$ 7,71 por 25 mil serviços especializados em limpeza de forro, por metro quadrado.

Segundo a publicação, o prefeito vai pagar R$ 27,41 por 7,5 mil serviços de controle de pragas do tipo afugentamento para combater pombos e morcegos, em área interna, com instalação de passarinheira.

Radinho pretende gastar ainda R$ 12,75 por 75 mil serviços de higienização (sanitização) de ambientes nas repartições públicas municipais, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a utilização de produtos combinados como água, cloro e hipoclorito de sódio (composto químico usado frequentemente como desinfetante e alvejante), conforme recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O prefeito pretende gastar também R$ 966.790,14 na prestação de serviço de limpeza urbana do município de Barcelos.

Os serviços serão para varrição de ruas, passeios públicos, logradouros (praças, canteiros e outros) e coleta do lixo urbano e/ou lixo decorrente da varrição de ruas.

A empresa contratada foi RBD Ambiental Assessoria e Consultoria Ltda, inscrita no CNPJ 28.682.872/0001-04.

Falta de transparência

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) vai instaurar uma Notícia de Fato para investigar a suspeita de irregularidades em gastos da Prefeitura de Barcelos, distante 401 quilômetros de Manaus, com o 29º Festival do Peixe Ornamental (Fespob).

A prefeitura promoveu o evento em janeiro, no entanto, não divulgou os custos com o festival no Portal da Transparência da Associação Amazonense de Municípios (AAM).

Nas redes sociais, a prefeitura disse que o “Acará-Disco e Cardial, as praias mais belas do Amazonas e cenários paradisíacos, esperam para o evento de 30 de janeiro a 2 de fevereiro”.

Entre as atrações que se apresentaram no evento estão: Marília Tavares, João Gomes e Pixote.

Em resposta à reportagem, a Promotoria de Justiça informou que vai instaurar um procedimento para averiguação preliminar das informações.

