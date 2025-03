DJ Ivis é condenado a 8 meses de prisão por agredir ex-mulher e MP pede aumento da pena

O produtor musical Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, foi condenado a oito meses e oito dias de prisão por agredir a ex-mulher, Pâmella Holanda, em 2021. No entanto, o Ministério Público do Ceará (MP) solicitou à Justiça o aumento da pena, considerando a gravidade do caso. A decisão foi anunciada na última quinta-feira (6), e o pedido do MP foi divulgado nesta segunda-feira (10).

O caso: agressões na frente da filha

O crime ocorreu no apartamento onde o casal morava com a filha, então com nove meses. As agressões foram registradas por câmeras de segurança e divulgadas por Pâmella, mostrando DJ Ivis agredindo-a na presença da criança, da mãe da vítima e de um amigo. Ele foi preso em julho de 2021, mas liberado três meses depois.

MP denuncia crimes de ameaça e violência doméstica

O MP denunciou DJ Ivis pelos crimes de ameaça e violência doméstica e familiar, após ele agredir Pâmella, causando lesões leves, e ameaçá-la com uma faca de cozinha. A denúncia foi aceita pela Justiça em 28 de julho de 2021.

MP pede aumento da pena

A 2ª Promotoria de Justiça de Eusébio argumenta que a possível reconciliação do casal não impede a responsabilização do acusado, conforme jurisprudência dos tribunais superiores. O MP reforça que a pena deve refletir a gravidade das agressões, que incluíram violência física, psicológica, patrimonial e moral.

DJ Ivis pede desculpas, mas MP mantém posição

Em julho de 2021, DJ Ivis pediu desculpas publicamente em um vídeo, assumindo o que chamou de “erro”. No entanto, o MP sustenta que a responsabilização criminal é necessária para coibir a violência doméstica.

