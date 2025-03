Anac suspende operação aérea da Voepass

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu, a partir desta terça-feira (11), as operações aéreas da Voepass por falta de segurança. A medida, segundo a entidade, foi decidida em caráter cautelar e ficará em vigor até que a companhia comprove a correção “de não conformidades relacionadas aos sistemas de gestão da empresa”.

“A decisão da Anac decorre da incapacidade da Voepass em solucionar irregularidades identificadas no curso da supervisão realizada pela Agência, bem como da violação das condicionantes estabelecidas anteriormente para a continuidade da operação dentro dos padrões de segurança exigidos”, disse a Anac.

No comunicado, é citado o acidente aéreo de 9 de agosto de 2024, em Vinhedo (SP), que deixou 62 mortos. A agência disse que está monitorando a companhia desde então e que as medidas exigidas, como redução da malha, aumento do tempo de solo das aeronaves com vistas à manutenção e troca de administradores, não foram cumpridas.

“No final de fevereiro de 2025, após nova rodada de auditorias, foi identificada a degradação da eficiência do sistema de gestão da empresa em relação às atividades monitoradas e o descumprimento sistemático das exigências feitas pela Agência. Além disso, foi constatada a reincidência de irregularidades apontadas e consideradas sanadas pela Agência nas ações de vigilância e fiscalização anteriores”, apontou.

O não cumprimento das medidas foi visto como “quebra de confiança” pela Anac e, por isso, as operações da companhia foram suspensas até “que seja evidenciada a retomada de sua capacidade de garantir o nível de segurança previsto nos regulamentos vigentes”.

Atualmente, a Voepass, formada pela Passaredo Transportes Aéreos e pela Map Linhas Aéreas, conta com seis aeronaves. Os passageiros que forem prejudicados pelo cancelamento dos voos deverão procurar a empresa ou agência de viagem responsável para serem reembolsados ou reacomodados em voos de outras companhias.

Questionada, a Voepass afirmou que iniciou as tratativas internas para cumprir as exigências.”Essa decisão tem um impacto imensurável para milhares de brasileiros que utilizam a aviação regional todos os dias e contam com seu serviço, por isso, colocaremos todos os esforços para retomar a operação o mais breve possível”, disse.

