Governo firma contrato para construção de moradias populares em prédio no Centro

O governador Wilson Lima assinou nesta quarta-feira (12), em Brasília, um contrato para a readaptação do antigo prédio da Receita Federal, localizado no Centro de Manaus. O projeto será realizado por meio do programa Minha Casa, Minha Vida e beneficiará famílias cadastradas no programa estadual Amazonas Meu Lar, ampliando a política habitacional do estado.

“Estamos trazendo uma solução importante para o Centro de Manaus, porque no momento que você tem um prédio ocioso como aquele, acaba sendo abrigo para vândalos. Agora vamos colocar famílias com moradia digna e inseridas na dinâmica da cidade com transporte público, segurança, educação e saúde”, afirmou o governador Wilson Lima.

O imóvel, localizado na rua Marechal Deodoro, passará por uma requalificação estrutural para receber 75 famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.640, pertencentes à Faixa 1 do programa. O edifício foi doado pelo Governo Federal e sua destinação para habitação foi oficializada no Diário Oficial da União (DOU) em 20 de fevereiro de 2025.

A assinatura do contrato contou com a presença do secretário executivo do Ministério das Cidades, Hailton Madureira; da secretária da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), Carolina Stuchi; dos deputados federais Átila Lins e Fausto Júnior; do diretor-presidente da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), Jivago Castro; e do secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), Marcellus Campêlo.

“É importante ressaltar as parcerias com o Governo do Amazonas, SPU, Ministério das Cidades e o setor construtivo, porque sem elas não conseguimos fazer um programa exitoso como esse. É o sonho da população morar na área central e revitalizar aquela área do Centro de Manaus. Vamos trabalhar para em 60 dias iniciar a obra e no máximo em 18 meses concluir esse empreendimento tão importante para Manaus”, destacou Hailton Madureira.

A secretária da SPU, Carolina Stuchi, reforçou a importância da iniciativa para habitação de interesse social:

“Essa entrega desse imóvel faz parte de uma parceria entre dois programas do Governo Federal, o Imóvel da Gente e o Minha Casa, Minha Vida. (O prédio) era um imóvel da União que estava subutilizado e vai ser aproveitado para habitação de interesse social”, destacou Stuchi.

Projeto Retrofit

As tratativas para o projeto começaram em 2023, envolvendo esforços do Governo do Amazonas, Ministério das Cidades, SPU, Secretaria Nacional de Habitação (SNH) e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O investimento será de R$ 18 milhões, incluindo recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e contrapartida do Governo do Estado.

O edifício, com 17 andares e 7.900 m² de área construída, passará por requalificação para se adequar à Portaria nº 725 do MCID. A construtora responsável precisará submeter projetos preliminares e arquitetônicos para execução da obra.

Novos projetos habitacionais

Com o Retrofit, o Amazonas terá sete projetos habitacionais em andamento, todos vinculados ao Minha Casa, Minha Vida. Em Manaus, serão construídas moradias nos bairros Petrópolis (32 unidades), Novo Aleixo (48 unidades), Tarumã (176 unidades), Compensa (256 unidades) e Alvorada (64 unidades). Além disso, um conjunto habitacional com 144 unidades será construído em Iranduba.

Amazonas Meu Lar

O programa Amazonas Meu Lar faz parte da política habitacional do estado e conta com um investimento de R$ 4,7 bilhões. Desde sua implementação, já beneficiou mais de 25 mil famílias com regularização fundiária e moradia.

Entre os empreendimentos entregues estão os residenciais Rodrigo Otávio e Ozias Monteiro, em Manaus, e um loteamento em Maués com 348 unidades habitacionais. O programa é coordenado pela Sedurb e executado pela Suhab, UGPE e Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect).

