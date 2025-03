‘Amarelinhos’ e taxistas vão receber subsídios de R$ 30 e R$ 40 mil para renovar frota em Manaus

Os recursos serão disponibilizados por meio do Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa.

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta quarta-feira (12) investimentos de R$ 40 mil para a modernização dos “amarelinhos” e R$ 30 mil para a renovação da frota de táxis que operam no aeroporto Eduardo Gomes. Os recursos serão disponibilizados por meio do Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa (Fumipeq), gerido pela Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

Renovação dos “Amarelinhos”

Um total de 320 ônibus do transporte complementar, conhecidos como “amarelinhos”, serão substituídos por modelos mais modernos e eficientes. A medida visa garantir maior segurança e conforto aos usuários.

O prefeito David Almeida destacou que essa será a primeira grande renovação da frota em mais de 20 anos.

“Esse sistema já está em funcionamento há mais de duas décadas e nunca passou por uma renovação. Agora, em parceria com as cooperativas, substituiremos os 320 ônibus. Os veículos antigos, com vida útil avançada, serão aposentados. A prefeitura concederá um subsídio de R$ 40 mil para cada cooperado, que será usado como entrada para a compra dos novos veículos. O restante será financiado pelas cooperativas”, explicou Almeida.

A modernização será coordenada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) e contará com a participação de cooperativas e sindicatos. A expectativa é reduzir problemas mecânicos, oferecer mais conforto aos passageiros e contribuir para um trânsito mais organizado.

Frota de Táxis do Aeroporto

A renovação da frota de cerca de 100 táxis que operam no aeroporto Eduardo Gomes também foi anunciada. O projeto tem como objetivo fortalecer o turismo e a mobilidade urbana na capital amazonense.

“Essa iniciativa melhora a qualidade do transporte e reforça a imagem de Manaus como um destino acolhedor. Ao modernizar a frota de táxis do aeroporto, estamos investindo no conforto e na segurança dos visitantes, além de impulsionar o turismo e a economia local”, afirmou o prefeito.

Os taxistas legalizados e sindicalizados receberão uma subvenção de R$ 30 mil por veículo, que será usada como entrada para a compra de carros novos. O restante do financiamento será assumido pelos próprios profissionais, que também poderão contar com isenções fiscais.

Planejamento e Implementação

A medida será implementada de forma gradual e estruturada. A prefeitura fará um levantamento detalhado para definir quantos veículos serão substituídos inicialmente, priorizando aqueles em pior estado.

Alonso Oliveira, titular da Semtepi, destacou que a iniciativa visa fomentar o turismo e apoiar empreendedores. “Estamos fortalecendo a atenção aos microempresários e investindo em setores como turismo, comércio e indústria. É um compromisso da gestão municipal em valorizar os negócios e garantir desenvolvimento econômico e social para Manaus”, disse.

Arnaldo Flores, presidente do Immu, ressaltou o papel do órgão no projeto. “O aeroporto é uma área turística que merece toda a atenção. Essa frota será renovada para melhor atender a população e os visitantes de Manaus”, afirmou.

Impacto no Turismo e Sustentabilidade

Márcio Fleury, presidente do Sindicato dos Taxistas de Manaus, destacou a importância da parceria com a prefeitura. “A renovação da frota impacta diretamente a qualidade do serviço. Quem ganha são os taxistas e a sociedade, com veículos novos e serviços de qualidade. Além disso, os novos veículos contribuirão para a redução das emissões de poluentes, tornando o transporte mais sustentável”, disse Fleury.

Próximos Passos

A implementação dos programas de renovação das frotas de táxis e ônibus alternativos está prevista para os próximos meses, após a conclusão dos trâmites administrativos e a definição dos critérios de participação.

