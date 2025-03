Tempestade em São Paulo deixa um morto e causa estragos na cidade

Uma forte tempestade atingiu a região metropolitana de São Paulo na tarde desta terça-feira (12), provocando transtornos e deixando uma vítima fatal. Um homem morreu após uma árvore cair sobre o carro em que estava, no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital.

Estragos causados pela tempestade

O temporal chegou à cidade vindo do interior do estado e resultou em mais de 140 chamados para quedas de árvores, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Além da morte registrada em Pinheiros, um restaurante desabou na mesma região, deixando três pessoas feridas.

Desde as 16h38, toda a capital paulista está em estado de atenção para alagamentos. Os ventos chegaram a 55 km/h na região do Campo de Marte, na zona norte.

Alerta de novas tempestades

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo informou que as chuvas continuam com potencial para queda de granizo, rajadas de vento e alagamentos.

“Áreas de instabilidade formaram chuvas com forte intensidade que continuam atuando pela cidade, com potencial para queda de granizo, rajadas de vento e formação de alagamentos. Imagens do radar meteorológico mostram chuva forte e isolada, se deslocando lentamente pelas zonas oeste e sul, e devem atingir as zonas sudeste e leste na próxima hora”, informou o CGE.

A Defesa Civil emitiu alerta para chuvas intensas na região metropolitana e em bairros das zonas norte, centro e leste da capital.

Milhares sem energia elétrica

A concessionária Enel informou que 176 mil domicílios estão sem energia elétrica em São Paulo devido aos impactos da tempestade. Técnicos seguem trabalhando para restabelecer o fornecimento.

