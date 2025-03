Wilson Lima apresenta agenda prioritária do Amazonas para a COP30

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, apresentou nesta quarta-feira (12), em Brasília, as prioridades do estado para a COP 30, durante o lançamento do plano de participação do Consórcio da Amazônia Legal (CAL) na conferência. Entre os temas destacados estão o programa Amazonas 2030 e a comercialização de créditos de carbono.

Foco nas Populações Locais

Wilson Lima defendeu que a COP 30, que será realizada em Belém (PA) em novembro de 2025, seja uma oportunidade para o mundo olhar além da floresta e priorizar as populações ribeirinhas e comunidades tradicionais da Amazônia.

“O mundo geralmente olha para a Amazônia e só vê a copa das árvores, esquecendo do que é mais importante: as pessoas que moram ali. Sem um olhar voltado para essas comunidades, é difícil avançar em proteção ambiental e desenvolvimento social”, afirmou o governador.

Programa Amazonas 2030

O Amazonas 2030, lançado pelo governador na COP 28 em Dubai, tem como meta alcançar o desmatamento líquido zero no estado a partir de recursos obtidos com a venda de créditos de carbono. O programa também visa gerar emprego, renda e infraestrutura básica para as comunidades locais.

“O projeto está diretamente atrelado a indicadores sociais, como geração de emprego, acesso à água, energia e internet”, explicou Wilson Lima.

Créditos de Carbono e Unidades de Conservação

Ao todo, 21 Unidades de Conservação Estaduais (UCs) foram selecionadas para receber projetos de REDD+ (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal). As consultas públicas com lideranças comunitárias terminaram em janeiro, e a próxima etapa inclui reuniões presenciais nas unidades selecionadas.

Consórcio da Amazônia Legal

O evento de lançamento reuniu governadores da Amazônia Legal, patrocinadores e parceiros, reforçando a atuação do CAL em edições anteriores da COP. O consórcio busca financiamento para a região e promove ações de combate às mudanças climáticas.

Além de Wilson Lima, participaram do evento o presidente do CAL e governador do Pará, Helder Barbalho; o governador do Acre, Gladson Camelí; e os vice-governadores de Rondônia e Roraima, Sérgio Gonçalves e Edilson Damião, respectivamente.

Próximos Passos

A COP 30 será um marco para a Amazônia, com foco em desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e inclusão social.

