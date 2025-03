Sidney Leite se reúne com Ministro da Saúde para reivindicar recursos para o Amazonas

O deputado federal Sidney Leite (PSD) se reuniu com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), nesta quarta-feira (12), para discutir propostas que visam melhorar a saúde no Amazonas. O encontro, realizado na Câmara dos Deputados, focou no aumento de verbas para o custeio da saúde na Região Norte, que enfrenta os desafios do “custo amazônico”.

Prioridades para o Amazonas

Sidney Leite destacou a necessidade de ampliar o financiamento da Média e Alta Complexidade (MAC) e das Unidades Básicas de Saúde (UBS) Fluviais e ambulanchas. Ele também pediu uma reformulação na saúde indígena, já que os povos tradicionais ainda carecem de estruturas adequadas, apesar dos recursos federais destinados ao setor.

O deputado afirmou que o Amazonas recebe menos recursos comparado a outros estados e defendeu a correção da tabela de financiamento. “Vamos encaminhar um estudo ao Ministério da Saúde e já agendamos uma reunião com a Bancada do Norte para aprofundar essa proposta”, disse.

Fortalecimento da Saúde Fluvial e Telemedicina

Outro ponto discutido foi o aumento do financiamento para as UBS Fluviais e ambulanchas, essenciais para o atendimento de comunidades ribeirinhas. Sidney Leite também adiantou que fortalecerá o programa de Telemedicina com emendas parlamentares, visando melhorar o acesso à saúde em áreas remotas.

A reunião marcou o início de um diálogo para garantir mais recursos e atenção à saúde no Amazonas, com foco nas necessidades específicas da região.

